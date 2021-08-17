親民款Pixel Buds A系列真無線耳機售價3290元 8/25開放台灣市場銷售
今年6月初揭曉的親民款Pixel Buds A系列真無線耳機，稍早確認將在8月18日開放台灣市場預購，建議售價則是新台幣3290元，並且將透過Google線上商店、台灣大哥大門市，以及包含myfone購物、momo購物網、PChome線上購物與蝦皮購物預購，預計在8月25日正式開放銷售。
延續2019年推出的Pixel Buds設計，Pixel Buds A系列真無線耳機採親民價位設定，並且維持Google產品一貫簡約設計，配色則提供「就是白」及「就是灰」，但在台灣市場僅提供「就是白」款式。
功能部分，Pixel Buds A系列真無線耳機採12mm尺寸設計的動態揚聲單體，提供飽滿、清晰且自然音質表現，同時也針對低頻部分強化，讓使用者能針對聆聽需求調整，更可對應全音域輸出表現。
而為了提供更好聲音表現，Google更強調藉由掃描數千人的耳朵，藉此打造更貼合絕大多數人使用的耳機設計，並且對應舒適隔音效果，更可配合環境感知氣孔調整耳內壓力，讓使用者更容易長時間配戴使用。
另外，Pixel Buds A系列真無線耳機搭載智慧音效調整功能，可自動識別環境聲音狀況調整音量，讓使用者在不同聲音環境可以維持聆聽清晰聲音，同時也藉由波束成形技術打造的麥克風確保聲音效果。
至於連線部分，則採左右耳機獨立連接方式與手機等藍牙裝置配對，並且透過藍牙5.0技術與裝置維持穩定連連接，同時確保聲音傳遞清晰度。而耳機單次充電最長可對應5小時聆聽使用時間，搭配收納充電盒則可對應24小時使用時間，並且支援快速充電功能，15分鐘內可充入約3小時左右使用時間。
其他設計則包含同樣支援耐汗、抗水防護效果，可直接喚醒Google Assistant數位助理服務，另外搭配Pixel系列或Android 6.0以上手機，即可直接使用超過40種語言即時翻譯功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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