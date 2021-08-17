Intel啟用高效能顯示卡品牌「Arc」 首波代號Alchemist產品2022年第一季問世

先前持續宣傳將推出旗下高效能顯示設計後，Intel確認未來將啟用「Arc」品牌名稱，藉此涵蓋數個軟硬體與服務世代，其中第一個設計將是先前以「DG2」為稱、代號Alchemist的Xe HPG顯示架構，同時Intel也確認首波產品將在2022年第一季問世，預計對應採代號Alder Lake的第12代Core系列處理器筆電及桌機產品使用。

除了透露原本以「DG2」為稱的Xe HPG顯示架構，第一個設計應用產品將以代號Alchemist為稱，後續更計畫推出代號「Battlemage」、「Celestial」與「Druid」的顯示卡產品，同樣將延續Xe HPG顯示架構，鎖定更高顯示效能表現

而未來所有Xe HPG顯示架構產品都會冠上「Arc」品牌名稱，一如針對消費市場打造的主流處理器產品均冠上「Core」品牌名稱。至於先前與處理器整合的Xe LP顯示架構，則依然會維持使用Iris Xe品牌，以及過往持續沿用的UHD顯示設計品牌。

依照Intel說明，代號Alchemist的Xe HPG顯示架構將具備基於硬體加速的即時光影追跡，以及透過人工智慧驅動的超取樣 (Hyper Sampling)功能，另外更完整支援微軟的DirectX 12 Ultimate，藉此對應更多遊戲應用，以及3D圖像軟體運作。

從先前透露消息顯示，代號Alchemist的Xe HPG顯示架構的效能表現，約介於NVIDIA推出的GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3080之間，未來除了應用在筆電產品，預期也會應用在桌機顯示需求，甚至進一步應用在NUC產品設計，配合Intel旗下處理器產品發揮更高運算顯示效能表現。

不過，在正式應用產品於2022年第一季推出之前，Intel倒是先把「Arc」品牌的T恤先行商品化了…

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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