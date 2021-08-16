不換升級處理器的新款Apple TV 4K 只換新款遙控器的使用體驗如何？

今年隨著換上A12 Bionic處理器的新款Apple TV 4K一同更新，並且加回原本實體按鍵設計的遙控器，其實也能用在原本的Apple TV系列機種，因此如果沒有追求特別使用功能需求，更換使用新版遙控器應該可以讓操作體驗大幅提昇。

新舊款遙控器差異在哪？

為什麼這麼說？其實在於後來更新的Apple TV採用遙控器，將早期採實體按鍵設計的遙控器大幅更改，將方向按鍵改為觸控操作，雖然可以透過滑動手勢更快移動選取項目，但也相當容易一滑就過頭，尤其在修正特定文字或選取隔壁一格的項目時，經常會需要來來回回移動幾次。

而新版遙控器由於結合觸控與按鍵操作功能，因此能同時兼具兩者優勢，亦即可透過觸控滑動方式快速移到所需點選位置，並且能以按鍵操作方式進行細微移動，藉此解決容易「手滑」問題。

▲左起：舊款Apple TV配置具備觸控功能的遙控器，以及新款遙控器與更早期的Apple TV配置遙控器

至於連接方式部分，新款遙控器是透過藍牙5.0連接，本身也具備紅外線裝置控制相容使用電視。同時，新版遙控器也加入電源控制按鍵，方便使用者直接以遙控器控制原本電視開關，而操作介面也如過往設計維持精簡，除了上方整合方向鍵的觸控板，底下分別提供回到主畫面、返回、播放/暫停、靜音，以及音量控制，喚醒Siri數位助理的搜尋快速鍵則移到右側。

相比舊款遙控器，新款遙控器更回歸第一款Apple TV採用的遙控器一體成形鋁合金框體設計，雖然不小心摔到時，還是可能會造成表面凹陷或變形，但就不會像後來改以觸控操作為主的控制器，可能一摔就造成觸控表面採用的玻璃碎裂，導致遙控器無法正常使用的窘境。

▲最大改變在於原本觸控操作介面恢復採用實體按鍵設計，但依然保留觸控功能，更方便使用者精準選擇電視操作選項

▲上方增加獨立電源按鍵，同時也提供單獨配置的靜音按鍵

▲喚醒Siri數位助理服務的獨立按鍵配置在遙控器側面

▲整體採用一體成形的鋁合金框體設計

應該要選新款Apple TV 4K，或是Apple TV HD？

以最直接的規格來看，如果希望追求更高的4K畫面表現，自然就是要選擇Apple TV 4K，否則一般情況下的使用體驗，與Apple TV HD並沒有太大差異。

不過，Apple TV 4K除了畫面輸出上的差異，還包含支援杜比視界 (Dolby Vision)與杜比全景聲 (Dolby ATMOS)，其他還包含搭載HDMI 2.1、支援Wi-Fi 6與藍牙5.0連接，內建網路孔也對應Gigabit等級乙太網路規格，並且支援通用物聯網連接規範Thread，未來作為HomeKit與其他常見物聯網規範裝置連接中樞比較沒問題。

▲新款Apple TV 4K幾乎與現有Apple TV維持相同外觀，但是背面連接埠少了用於維修和支援的USB‑C連接孔，另外也差別在是否搭載HDMI 2.1，其他差異還包含採用A12處理器、支援杜比視界 (Dolby Vision)與杜比全景聲 (Dolby ATMOS)，以及Wi-Fi 6與藍牙5.0連接，內建網路孔也對應Gigabit等級乙太網路規格，更支援通用物聯網連接規範Thread

而Apple TV HD則僅對應1080P 60fps畫面輸出，並未支援杜比視界與杜比全景聲，而HDMI僅搭載1.4規格，無線連接也僅對應Wi-Fi 5、藍牙4.0，以及10/100BASE-T規格的乙太網路連接孔，其他則額外搭載用於維修和支援的USB‑C連接孔，此項設計則是在後來推出的Apple TV 4K中取消搭載。

就整體上來看，除了畫質表現、聲音輸出規格上有差異，以及是否支援物聯網連接規範Thread，新款Apple TV 4K在一般使用體驗與目前仍維持銷售的Apple TV HD並沒有顯著差異，配合新版tvOS作業系統也能將iPhone當作色彩校正設備，讓Apple TV HD也能跟Apple TV 4K一樣對應最佳色彩顯示輸出設定，或是透過AirPlay投放源自iPhone、iPad或Mac機種播放影音內容。

▲配合新版tvOS作業系統也能將iPhone當作色彩校正設備，讓連接Apple TV的電視、顯示器能維持一致的色彩顯示輸出設定

因此，如果不考慮畫質差異與聲音輸出表現，同時也能透過HomePod mini等裝置對應物聯網連接規範Thread，讓日後更多智慧物聯網裝置可以建立連接的話，其實可以考慮購買Apple TV SE即可，而現有市售版本其實也已經搭配使用新款遙控器，但如果是先前就已經購買舊款Apple TV的情況，相當建議更換原本使用的遙控器，會讓操作變得更方便。

但如果介意畫質及聲音的話，或是考慮新購Apple TV裝置的話，在Apple TV HD與Apple TV 4K實際差異並不算大情況下，自然就推薦直接選擇Apple TV 4K。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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