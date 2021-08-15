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判斷更多身體數據 蘋果可能計畫透過AirPods耳機識別使用者呼吸狀態

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，蘋果已經著手研究可利用AirPods耳機分析使用者呼吸狀態的方法，或許有可能成為更方便量測身體數據功能，同時也預期可吸引更多人購買AirPods耳機。

在由蘋果機器學習工程師Agni Kumar等人撰寫論文中，提到藉由AirPods識別使用者的呼吸頻率，藉此判斷其呼吸情形背後是否涉及任何身體狀態改變。

雖然論文中並未明確提及AirPods型號，但至少會利用新款AirPods內建動態感測元件，紀錄使用者配戴過程因為呼吸帶動的微幅位移差異，藉此判斷其呼吸狀態，讓使用者能以更簡單方式判斷身體狀態。

在此之前，蘋果已經提出利用Apple Watch內建加速感應器等元件，藉此判斷使用者步行時是否產生異常，讓Apple Watch能對應紀錄更多身體數據。若接下來加入透過AirPods識別使用者呼吸狀態，或許將能更進一步分析使用者身體狀態。

而藉由AirPods協助判斷使用者呼吸狀態，或許將會成為蘋果日後用於宣傳AirPods產品銷售賣點之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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