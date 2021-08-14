Intel計畫推出NUC 12 Enthusiast 搭載Xe-HPG架構設計顯示卡

日前確認採用熱設計功耗提升至65W的第11代Core H45系列行動處理器、可安裝標準獨立桌機用顯示卡，並且以Beast Canyon為稱的NUC 11 Extreme Kit將在今年第三季推出消息後，相關消息更指出Intel預計在推出代號Alder Lake的第12代Core處理器時，將會接續推出新款NUC 12 Enthusiast，其中不僅採用新一代處理器設計，同時也會加入自家獨立顯示卡規格。

沒意外的話，預計在NUC 12 Enthusiast搭載的獨立顯示卡，將是採Xe-HPG架構設計，並且以DG2為稱的版本，分別對應8GB、12GB、16GB顯示記憶體。

而顯然是為了配合顯示卡散熱需求，因此NUC 12 Enthusiast整體機型設計，雖然相比NUC 11 Extreme Kit小了許多，但仍比過往推出機種增加不少體積，同時可對應直立或維持平放設計，而供電規格則採19V 230W/330W。

其他部分，則包含採用最高64GB的雙通道DDR4-3200 SO-DIMM記憶體配置，同時也證實代號Alder Lake的第12代Core處理器除了支援DDR5記憶體，同時也能向下相容既有DDR4記憶體，並且配置兩組M.2 280 PCIe 4.0 x 4的SSD插槽、支援Intel Optane記憶體M10/H10加速，另外也提供M.2 2280 PCIe 3.0 x4 SSD搭配SATA SSD的配置。

連接部分則支援Intel i225-LM 2.5 Giabyte網路卡，以及Intel AX411 Wi-Fi 6E無線網路模組，並且整合藍牙5.X連接功能，其他連接埠則包含HDMI 2.1、DisplayPort 2.0與mini DisplayPort 2.0顯示輸出，以及包含前後各一組的Thunderbolt 4 (並未配置先前傳聞的Thunderbolt 5)、前面兩組及後面四組配置的USB 3.1 Gen.2，另外也提供SDXC/UHS-II與紅外線接收器。

在產品保固方面，Intel將提供3年保固服務，但目前尚未確認具體上市時間，或許會安排在明年CES 2022期間或之後公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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