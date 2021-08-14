蘋果持續在台擴展App Clips應用 讓使用者更快訂購達美樂披薩
從去年開始，蘋果顯然更積極在台灣地區拓展App Clips應用，讓使用者能透過相機掃碼或透過內建NFC感應方式快速使用App服務。在稍早公布消息中，更確認將與全台達美樂披薩合作App Clips應用，讓消費者能更快訂購披薩等餐點，並且促進達美樂官方服務App下載比例。
依照台灣達美樂說明，從去年開始受到疫情影響，許多消費模式幾乎改為網路訂購，因此為了加快網路訂單處理效率，並且吸引更多人下載官方App，台灣達美樂在斥資進行數位轉型過程中，更導入App Clips設計，讓使用者能直接透過iPhone相機掃描QR Code、以感應NFC標籤方式，或是藉由iPhone的Safari瀏覽器開啟達美樂官網，均可啟用App Clips功能。
透過App Clips功能，即可讓使用者在無需下載任何App強礦下快速點餐，同時也能選取相關優惠，如果有更進一步使用需求的話才需要下載App，藉此讓僅需點餐的使用者能以更快速度完成訂購，無需花費時間預先下載App，以及填寫服務所需資訊。
在此之前，蘋果便希望藉由App Clips設計解決許多服務在使用前必須花費時間下載App，並且完成相關註冊需求才能使用，對於許多當下臨時需要使用服務而言，其實會造成許多使用者不便。而透過App Clips的設計，讓使用者僅需透過拍照掃描、手機感應等方式，即可快速使用服務，甚至可直接透過手機Apple Pay完成付款需求，例如臨時要租賃腳踏車、訂購物品等需求，都可以在不需要額外花費時間即可使用。
類似服務，Google在很早之前也已經開始推行Instant Apps設計，但在台灣地區卻相對較少看見相關應用服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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