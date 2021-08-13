Disney+訂閱用戶達1.16億 迪士尼：電影同步上架不影響演員額外分潤

在公布2021財年第三季財報時，迪士尼表示目前Disney++訂閱用戶已經累積達1.16億，相比去年同期增加一倍。同時，迪士尼執行長Bob Chapek也針對目前電影在上映時同時在串流影音服務提供使用，因而引來不少電影演員抗議的作法作了回應。

實際上，Bob Chapek並未特別指名向誰回應，但顯然是針對日前演出電影《黑寡婦》的演員Scarlett Johansson等人提出抗議，認為迪士尼在電影上映時同步在串流影音服務提供使用的作法，將大幅影響演員在電影上映時的票房銷售分潤的情況作說明。

Bob Chapek表示，在疫情影響之下，迪士尼日前除了維持傳統透過電影院播放的作法，更選擇同步透過Disney+串流影音服務的Premier Access選項提供觀看，讓使用者額外支付30美元即可預先觀看新發行電影作品，例如去年上映的《花木蘭》，以及今年接續推出的《時尚惡女：庫伊拉》與《黑寡婦》均採此模式讓使用者額外付費使用。

因此，迪士尼方面認為所有作法均符合合約內容，同時演員除了從電影票房銷售取得額外分潤，實際上透過Premier Access選項也能增加其額外分潤，對於演員演出報酬其實相對有利。

在此之前，演出電影《黑寡婦》的演員Scarlett Johansson抗議迪士尼在電影上映當天，就將內容同步放上Disney+提供觀看的作法，將影響使用者進電影院觀看意願，因此認為在影響電影票房銷售情況下，將間接影響演員因票房銷售可得分潤。

在Scarlett Johansson提出抗議後，演出《時尚惡女：庫伊拉》的Emma Stone也同樣加入抗議，認為迪士尼此舉將影響更多電影演員收入。

類似情況，其實過去Spotify、Apple Music等串流影音服務興起時，同樣也曾遭受抨擊，但若以長遠使用模式來看的話，其實對於唱片業者、歌手、創作人收益仍可帶動正向成長。而目前迪士尼的作法，實際上是直接衝擊過往演員通常透過單部電影上映時的票房銷售決定分潤，但如果同時將Disney+播放使用費，以及透過Premier Access選項提前觀看費用相關分潤納入計算，實際上對演員整體收益仍是有利。

而此次公布財報結果中，除了說明Disney+訂閱用戶已經累積達1.16億，相比去年同期增加一倍，營收則成長至170.2億美元，另外包含主題樂園、體驗服務與產品銷售在美國境內業務均恢復獲利，但國際市場部分仍呈現虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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