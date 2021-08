Disney+確認11月進駐台灣、香港及南韓 提供皮克斯等六大品牌內容

在稍早舉辦的2021財年第三季財報結果中,迪士尼同時也確認將在今年11月進駐台灣、香港及南韓市場,並且計畫在10月針對日本地區已經推行的Disney+服務增加更多大眾娛樂影音內容。

由於先前進駐泰國、印尼與馬來西亞等東南亞國家市場獲得顯著成果,因此迪士尼預期接下來進駐更多亞洲市場,將能吸引更多人使用。

除了已經在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上線,迪士尼預計在今年11月接續進駐台灣、香港及南韓市場,並且擴大在日本市場提供更多內容。

Disney+分別提供旗下包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌收錄電影影集及內容,其中包含Disney+專屬原創內容與特輯,例如漫威影業的原創影集《汪達幻視》 (WandaVision)、《洛基》 (Loki)及《獵鷹與酷寒戰士》 (The Falcon and The Winter Soldier),以及隸屬《星際大戰》系列的《曼達洛人》 (The Mandalorian),另外也包含迪士尼與皮克斯的《靈魂急轉彎》(Soul)。

而《鯨之謎》 (Secrets of the Whales)及《漢密爾頓》 (Hamilton)等國家地理紀錄片,以及提供數千小時的大眾娛樂節目的Star頻道,目前均吸引眾多人使用。

目前Disney+服務已經覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等61個國家地區,並且以21種語言提供使用。此次公布將在台灣、香港及南韓推出服務,具體細節將會在後續公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

