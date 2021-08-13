研究報告：蘋果測試使用AirPods 來計算使用者的呼吸頻率

外媒《MyHealthyApple》報導，Apple 蘋果與 Cornell University 康乃爾大學合作在 arxiv.org 網站發表新論文，內容指出 Apple 研究人員可以透過呼吸生計算呼吸頻率。未來 Apple 耳機 AirPods 有可能透過蒐集的聲音資料監測健康人體在運動時呼吸頻率。

雖然這篇文章沒有具體指出 AirPods 的型號，但內容指出，透過可穿戴設備的麥克風中蒐集到的呼吸聲搭配機器學習可以區分正常和沈重的呼吸，甚至還可以透過檢測呼吸聲音模式來計算。

圖片及資料來源：MyHealthyApple、AppleInsider

雖然呼吸計算感測器和音波感測器等感測器可以準確地計算一個人的呼吸模式，但它們具有侵入性，可能不適合日常使用。相比之下，可穿戴式耳機相對經濟、方便。

Apple 蘋果的研究重是計算身體活動時的呼吸頻率，不過研究人員指出類似的技術也可能應用在與呼吸困難有關的臨床情況，運動時的呼吸困難經常用於醫學研究，它可能是死亡率的獨立預測因素。

在收集資料過程中，Apple 蘋果要求受試者在運動鍛煉之前、運動期間和運動之後分別錄製一系列呼吸聲片，並搭配 Apple Watch 的心率數據。

經過神經網路幫助之下，進行分析以表示個體的呼吸頻率，包括檢測和降低背景噪聲。Apple 蘋果的研究結論，這項技術能實現一致性相關係數(CCC)為 0.76、均方誤差(MSE)為 0.2，這些指標被認為是計算呼吸速率的「可行」指標。

Apple 指出，雖然之前的研究沒有調查從室內和室外背景條件的自然條件收集的數據，使用感知分級數據，並試圖利用呼吸頻率進行呼吸分類。

《AppleInsider》認為儘管 Apple 蘋果的研究有所結論，但還不得而知 Apple 蘋果是否會將呼吸檢測功能應用在 AirPods 上，甚至有傳言稱 Apple 蘋果有可能會推出其他類似健康監測硬體。

圖片及資料來源：MyHealthyApple、AppleInsider

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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