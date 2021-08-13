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終於來了！迪士尼宣布Disney+串流11月登陸台灣 爽看漫威系列

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：迪士尼提供
Photo Credit：迪士尼提供

Disney++ 串流內容將一口氣提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及 Star 六大品牌的系列熱門電影、影集！

娛樂巨頭迪士尼在本季財報電話會議上正式預告，影音串流服務 「Disney+」將會在今年 11 月登陸台灣！

日前 Disney＋已經偷偷釋出台北職缺，讓人聯想近期將會進軍台灣，果不其然，迪士尼在本季財報電話會議上正式宣布這項消息。Disney+ 串流內容將一口氣提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及 Star 六大品牌的系列熱門電影、影集。

迪士尼預告，Disney+ 影音串流將網羅漫威的《汪達幻視》（WandaVision）、《洛基》（Loki）及 《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）；《星際大戰》則有《曼達洛人》（The Mandalorian），以及迪士尼與皮克斯的《靈魂急轉彎》（Soul）；國家地理紀錄片《鯨之謎》（Secrets of the Whales）；以及《漢密爾頓》（Hamilton）等等。

根據中央社報導，今年 3 月市場傳出台灣市場是由台灣大哥大搶下 Disney＋台灣代理權，協助 Disney＋在台灣擴大用戶規模、深化行銷合作，未來可能進一步攜手投資製作影視內容。不過當時迪士尼公司和台灣大哥大都不予評論。

這次跟台灣同步上線 Disney＋ 的市場還包括南韓、香港，目前 Disney+ 服務覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等 61 個國家/地區，及支援 21 種不同的語言。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 電影 品牌 Disney+ 串流影音 漫威

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