終於來了！迪士尼宣布Disney+串流11月登陸台灣 爽看漫威系列

娛樂巨頭迪士尼在本季財報電話會議上正式預告,影音串流服務 「Disney+」將會在今年 11 月登陸台灣!

日前 Disney+已經偷偷釋出台北職缺,讓人聯想近期將會進軍台灣,果不其然,迪士尼在本季財報電話會議上正式宣布這項消息。Disney+ 串流內容將一口氣提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及 Star 六大品牌的系列熱門電影、影集。

迪士尼預告,Disney+ 影音串流將網羅漫威的《汪達幻視》(WandaVision)、《洛基》(Loki)及 《獵鷹與酷寒戰士》(The Falcon and The Winter Soldier);《星際大戰》則有《曼達洛人》(The Mandalorian),以及迪士尼與皮克斯的《靈魂急轉彎》(Soul);國家地理紀錄片《鯨之謎》(Secrets of the Whales);以及《漢密爾頓》(Hamilton)等等。

根據中央社報導,今年 3 月市場傳出台灣市場是由台灣大哥大搶下 Disney+台灣代理權,協助 Disney+在台灣擴大用戶規模、深化行銷合作,未來可能進一步攜手投資製作影視內容。不過當時迪士尼公司和台灣大哥大都不予評論。

這次跟台灣同步上線 Disney+ 的市場還包括南韓、香港,目前 Disney+ 服務覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等 61 個國家/地區,及支援 21 種不同的語言。

《本文作者Chris,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》

