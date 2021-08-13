聽新聞
test
0:00 / 0:00
LINE七夕情人節特效來了！3組關鍵字點燃熊大兔兔煙火秀
明天就是七夕情人節了！受限於疫情無法出門看煙火，LINE特別推出情人節煙火特效，只要在聊天室輸入「花火、煙火、情人節」三組關鍵字，就能和另一半一起看到漂亮的煙火特效。
LINE官方部落格發布最新消息，從8月12日上午10點開始到19日上午10點，只要在聊天室裡輸入「花火、煙火、情人節」關鍵字，就能召喚出熊大、兔兔及莎莉圖案的煙火特效。就算無法隨意出門，但儀式感仍不能少，一起在螢幕前欣賞煙火特效吧。
值得注意的是，此次特效支援的LINE iOS版本必須在9.15以上，Android版本10.2以上。若不確定自己的版本數，或許可以考慮直接升級到最新版。此次煙火特效並不支援電腦版本。
若是版本符合卻始終召喚不出兔兔和熊大煙火，可以嘗試重啟LINE程式，或是把設定中的「聊天室背景特效」關閉再打開一次。
三星Unpacked發表會懶人包
▪Galaxy Watch 4系列續航更久！可量測血氧、心電圖及身體組成
▪支援IPX8防水 三星最新旗艦摺疊機Z Fold3、Z Flip3亮相
▪親民價Galaxy Buds 2這兩功能 有望超越蘋果AirPods
▪不只取消耳機、充電頭…三星預告將變得「更環保」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言