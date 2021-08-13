LINE七夕情人節特效來了！3組關鍵字點燃熊大兔兔煙火秀

明天就是七夕情人節了！受限於疫情無法出門看煙火，LINE特別推出情人節煙火特效，只要在聊天室輸入「花火、煙火、情人節」三組關鍵字，就能和另一半一起看到漂亮的煙火特效。

LINE官方部落格發布最新消息，從8月12日上午10點開始到19日上午10點，只要在聊天室裡輸入「花火、煙火、情人節」關鍵字，就能召喚出熊大、兔兔及莎莉圖案的煙火特效。就算無法隨意出門，但儀式感仍不能少，一起在螢幕前欣賞煙火特效吧。

值得注意的是，此次特效支援的LINE iOS版本必須在9.15以上，Android版本10.2以上。若不確定自己的版本數，或許可以考慮直接升級到最新版。此次煙火特效並不支援電腦版本。

若是版本符合卻始終召喚不出兔兔和熊大煙火，可以嘗試重啟LINE程式，或是把設定中的「聊天室背景特效」關閉再打開一次。

圖擷自LINE官方部落格

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