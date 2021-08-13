2021年款Razer Hammerhead True Wireless真無線耳機 加入RGB燈效、主動降噪

繼2019年推出旗下首款真無線耳機Hammerhead True Wireless之後，Razer稍早宣布推出2021年更新款式，一改過去採一般耳機聽筒形式設計，換上與Hammerhead True Wireless Pro相仿的入耳式聽筒與收納充電盒設計，並且加上可變更色彩的RGB燈效，以及可讓電池續航時間更長、連接更穩定的藍牙5.2無線規格，另外也加入主動降噪與環境收音降噪功能。

不過，相比Hammerhead True Wireless Pro依然少了支援THX音效，但是相較2019年推出款式增加Razer Chroma RGB燈效，分別對應可隨音樂節奏閃動的音樂儀表模式、呼吸燈模式與漸變色彩模式，另外也能選擇維持單一顏色固定顯示模式，另外LED燈光亮度也能對應10階亮度調整。

2021年款Hammerhead True Wireless採用10mm驅動單體發聲，頻率響應介於20Hz-20kHz之間，並且對應AAC、SBC解碼播放功能，透過壓按耳機外側2秒即可切換為主動降噪，或是仍可維持聆聽外界聲音的環境降噪模式。

另外，使用者也能透過手機App，或是透過連續壓按耳機外側三次，並且在第三次維持壓按2秒，即可將耳機切換為遊戲模式，藉此對應低於60毫秒延遲的聲音輸出表現，而透過相同壓按操作方式，即可將耳機切換回一般聆聽模式。要留意的是，當耳機切換成遊戲模式時，有效連接距離將縮減至60公分以內，因此建議在一般聆聽使用需求下，避免將耳機切換為遊戲模式。

至於在配戴使用部分，2021年款Hammerhead True Wireless一樣採用入耳式聽筒設計，並且提供三種耳塞尺寸設計，同時在收音部分也能透過多麥克風設計，藉此降低背景噪音，並且強化使用者口語內容收音效果，耳機本身則對應IPX4等級防水效果。

配合Razer Audio App，使用者也能進一步確認左右聽筒電量、設定音場模式、開啟或關閉主動降噪模式，以及透過App調整個人聆聽設定，另外也能快速設定聽筒外側LED的Chroma RGB燈效，或是決定是否開啟快速配對的Smart Link功能 (支援Google Fast Pair技術)，同時也在App內設定操作手勢。

2021年款Hammerhead True Wireless將可對應Android、iOS裝置，或是其他對應藍牙連接裝置使用，電力使用時間最長可對應32.5小時，其中耳機本身最長可對應6.5小時使用時間，充電收納盒則可額外提供26小時電力補充時間，但主要還是要看實際使用狀態而定。

建議售價方面，2021年款Hammerhead True Wireless將以129.99美元價格銷售，相比2019年款則是增加30美元，其中主要反應在Chrome RGB燈效、全新外觀，以及主動降噪功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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