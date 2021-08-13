客製化表情符號快速表達心情！羅技推出POP KEYS系列無線機械式鍵盤
稍早在香港市場推出後，羅技今日 (8/12)也宣布在台灣推出POP KEYS系列客製化表情符號無線機械式鍵盤。
POP KEYS系列客製化表情符號無線機械式鍵盤結合復古打字機鍵盤設計，結合多種快速鍵與客製化表情符號鍵帽設計，分別推出「夢幻紫」、「魅力桃」、「酷玩黃」三款配色。其中，配合8款可替換EMOJI鍵帽，以及Logitech Options軟體設定，即可自訂常用表情符號快速鍵，方便使用者輸入過程快速選用。
而鍵盤本身除了採無線連接設計，同樣提供藍牙或Logi Bolt USB接收器雙模連接，並且能在三台不同裝置間快速切換使用特性，另外也提供螢幕截圖鍵、麥克風靜音、語音辨識鍵，以及基本多媒體控制鍵等設計。
此外，鍵盤對應高達5000萬次敲擊使用壽命，同時內建電力約可對應長達3年使用時間，至於內建鍵軸則採茶軸設計，藉此對應更紮實的敲打手感，並且採用呼應傳統打字機的圓形鍵帽。
至於此次加入特殊表情符號鍵帽，預設四組為「眼冒愛心😍」、「難過大哭😭」、「開心大笑😄」、「笑中帶淚😂」，同時也提供包含「生火🔥」、「愛心❤️」、「比讚👍」、「祈禱/感謝🙏」鍵帽作為替換，使用者亦可將F4到F12按鍵全數自訂為表情符號按鍵，藉此更快在互動文字內容輸入表情符號。
POP KEYS系列客製化表情符號無線機械式鍵盤支援Windows、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android作業系統使用，建議售價為新台幣2690元，預計從8月16日至22日期間由momo購物網獨家預購，並且將在8月23日至29日期間於momo購物網首賣，8月30日則開放台灣所有通路銷售，其中「酷玩黃」配色將於8月23日起在全台通路開賣。
除了引進POP KEYS系列客製化表情符號無線機械式鍵盤，羅技也確認POP MOUSE系列也會在今年底於台灣市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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