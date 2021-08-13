Gogoro助傳統機車行轉型 擴展更多電動車銷售、維修及保養服務據點

為了吸引更多傳統機車行加入銷售、維修電動車行列，Gogoro今日 (8/12)宣布將開放傳統機車行以無簽約金、加盟金方式，即可申請成為Gogoro特約推廣站成員，除了可將傳統機車行升級成展示、銷售、保養與維修電動機車的一站式服務通路，更可維持提供原有傳統燃油機車銷售及維修服務，藉此協助更多傳統機車行進行「從油轉電」的逐步轉型。

此項服務，實際上是呼應台灣行政院在2019年要求經濟部、勞動部與環保署合作推出的傳統機車行升級轉型輔導計畫，秉持「以油為本、以電為終」的概念，在短期目標達成既有傳統機車行可同時服務燃油機車與電動機車的經營轉型。

而此次提出的Gogoro特約推廣站，便是在呼應上述政策情況下，吸引協助更多傳統機車行進行轉型，並且可在最短時間內讓傳統機車行轉型「油電皆賣、油電兼修」，並且無須簽約金、加盟金，以及庫存負擔壓力，透過「三零制度」以無門檻、無風險形式加入Gogoro銷售通路，只要營業登記項目包含「機車修理業」、「機車零售業」的公司均可申請。

Gogoro表示，從2015年推出第一款Gogoro電動車以來，至今已經歷經兩階段通路發展，其中2015年至2018年的品牌與通路形塑期，當時全台門市均由Gogoro自營，總計在台擴展39家直營門市與服務中心，而第二階段則從2019年至今，開始對外開放加盟Gogoro銷售與服務行列，目前累積99家加盟門市與服務中心。

此次開放更多傳統機車行加盟，將成為Gogoro通路發展第三階段，預期藉此拓展更多元銷售發展機會。除了原有直營及加盟門市，Gogoro計畫透過Gogoro特約推廣站新制度，在今年底實現加盟達300家的目標，明年更將目標增加至1000家，預計在在全台覆蓋範圍涵蓋208個行政區，長期目標則希望讓全台每個鄉鎮市都有Gogoro的門市、服務中心，或是特約推廣站，並且讓Gogoro車主能就近透過傳統機車行即可取得維修等服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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