Emoji鍵帽太Q了！羅技POP KEYS無線機械式鍵盤復古風格超吸睛

喜歡傳統機械式鍵盤手感，又想要不受線材限制的使用彈性，現在你有更有趣的選擇！Logitech羅技即將推出全新鍵鼠POP系列，首發POP KEYS無線機械式鍵盤，集結「夢幻紫」、「魅力桃」、「酷玩黃」3款搶眼跳色設計，並首創客製化EMOJI鍵帽功能，讓慣用貼圖表達情緒的年輕世代用鍵盤也能盡情抒發情感。8月16日至8月22日於momo購物網獨家搶先預購，並贈送預購禮Le Creuse蕾絲杯乙只，8月23日起全通路陸續開賣。另有3款同色系滑鼠Logitech POP MOUSE預計將於今年稍晚上市。

Logitech POP KEYS無線機械式鍵盤模擬復古打字機造型，3款漸層、跳色大膽配色展現使用者獨特個性。功能上則是延續了品牌最受好評的Easy-Switch技術，最多可配對3台裝置，不論是電腦、平板、手機皆可透過快速鍵1秒切換，更相容Windows、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android作業系統，還可選擇用藍牙或是Logi Bolt USB接收器，使用更有彈性。POP KEYS更設有全新升級FN快捷鍵，除了常見的媒體控制鍵，還加入螢幕截圖鍵、麥克風靜音、語音辨識鍵，更提升使用上的方便性。

而獨創客製化EMOJI功能也支援Windows、macOS作業環境，於鍵盤最右側配置4個EMOJI鍵帽，另附4款鍵帽可自由替換，只需搭配Logitech Options軟體即可依照心情喜好設定使用，熱愛使用表情符號的民眾，更可以將8款鍵帽同時裝在POP KEYS的F4到F12鍵上，隨心情一鍵發送EMOJI。 POP KEYS魅力桃霓虹珊瑚粉搭配覆盆子紅，浪漫配色讓人一秒心動。圖／Logitech提供 Logitech獨特Easy-Switch技術，最多可配對3台裝置，不論是電腦、平板、手機皆可透過快速鍵1秒切換。記者黃筱晴／攝影 POP KEYS酷玩黃經典街頭黃搭配黑灰兩色，展現獨特個性風格。圖／Logitech提供 Logitech POP KEYS無線機械式鍵盤建議售價2,690元，8月16日至8月22日於momo購物網獨家搶先預購。記者黃筱晴／攝影

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