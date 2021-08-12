三星Galaxy Buds 2降噪與掛失功能 有望超越蘋果AirPods無線耳機

三星推出第三代 Galaxy Buds 2 無線耳機，其功能與價格有望超越蘋果AirPods，Android 的用戶將有全新的選擇。

歷經一年多時光，三星在昨日的 Unpacked 發表會中，表示將推出第三代 Galaxy Buds 2 真無線耳機，Galaxy Buds 2 外觀設計從「豆子」邁向「雞蛋」，更彌補及超越前兩代 2020 年推出的 Galaxy Buds Live、2021 年初的 Galaxy Buds Pro 舒適度及降噪功能問題。

除了降噪與舒適度等性能大幅提升，Galaxy Buds 2 更提供 GPS 掛失搜尋、搭配Galaxy

Wearable App 可即時查看無線耳機的電量狀態，而且最重要的是 Buds 2 價格十分親民，僅販售 150 美元（約新台幣 4,175 元）。

三星 Galaxy Buds 2 從性能到價格，搶占蘋果 AirPod 無線耳機無法觸及的基層市場

Galaxy Buds 2 改良了 2020 年發佈的 Galaxy Buds Live 長期配戴舒適度、2021 年 Galaxy Buds Pro 無法主動降噪功能等問題，Buds 系列從 Buds Live 的豆子形狀替換成雞蛋型，整體視覺上也變得更輕盈亮眼。

Buds 2 的蓄電量雖然沒有比 Buds Plus 更突出，但在啟用 ANC（Active Noise Cancelling） 主動降噪功能的情況下，Buds 2 最多可連續使用 5 小時（非連續使用可至 20 小時），關閉 ANC 一般使用模式達 7.5 小時（非連續使用可至 29 小時），充電 5 分鐘即可使用 1 小時，最大傳輸與通話距離約 12 公尺，並能隨時在 Galaxy Wearable App 中查看電量狀態。

Photo Credit： 三星官網

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Galaxy Buds 2 沒有採用橢圓形亮面設計，而是比 Galaxy Buds Pro 更低調的外觀，大驅動單體雙喇叭（高音喇叭及低音喇叭兩種）、1 個內側麥克風、2 個外側麥克風，內側麥克風控制收音及播放、外側麥克風則控制降噪。

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Galaxy Buds Pro 由橡膠和亮面的金屬材質組成，而 Galaxy Buds 2 則採用消光材質外殼，相對低調保守許多。防水的部分 Buds 2 為 IPX2 等級，僅能隔絕些許水滴，但不能防汗或防潑，所以這款無線耳機並不適用在跑步或泡湯等場合使用。

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三星 Galaxy Buds 2 現可支援多種語音串流媒體服務

與其他服務與功能整合方面，Galaxy Buds 2 目前可跟 Siri、Google Assistant、Bixby、 Spotify 整合使用，另搭配 App 的話能實現更高的操控性與自由度。只要輕觸耳機一下，便可播放或暫停播放歌曲清單、輕觸二下播放下一首歌曲、輕觸三下播放上一首歌曲、輕觸並按住則啟用使用者設定功能，並可隨時接聽或結束通話、調整電話音量。

語音直接互動的部分目前僅適用於 Bixby 的「Hi Bixby」對話，沒有像 Google Assistant 或 Siri 語音助理那麼多元的命令可搭配執行。

Galaxy Buds 2 現可以 150 美元價格於三星官網預訂， 預計發貨時間約在 8/25 前，正式發售日期為 8/27 ，目前共有 4 種顏色：石墨、薰衣草、橄欖、白色可供選擇。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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