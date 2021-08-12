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Galaxy Buds 2加入主動降噪、更適合長時間配戴 售價149.99美元月底開賣

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Galaxy Buds 2
▲Galaxy Buds 2

此次在Unpacked發表活動上揭曉的Galaxy Buds 2，延續先前採珠寶盒的概念設計，在收納充電盒統一採白色外觀，內部配色則與耳機一致的色調設計，並且加入主動降噪設計等功能。

音質方面，Galaxy Buds 2採動態高低音雙揚聲器，藉此強化聲音輸出表現，同時也搭載以機器學習方式、可消除高達98%背景噪音的主動降噪功能，而降噪模式則提供三段調整，本身則透過藍牙5.2與各類裝置連接。

▲Galaxy Buds 2
▲Galaxy Buds 2

耳機以入耳式配戴設計，內建三組麥克風 (其中兩組為指向收音)與VPU語音擷取元件，藉此提升整體通話品質，本身採5公克輕盈重量設計，可對應長時間配戴，內建61mAh電池電量約可對應5小時聆聽播放時間 (開啟主動式降噪模式)，搭配收納充電盒的472mAh電量則可對應20小時以上聆聽時間。

另外，Galaxy Buds 2此次也增加可透過App設定個人聽感最佳化調整設計，藉此確認耳機使用耳塞配件是否提供足夠密合，讓使用者配戴耳機使用時，可以有更好聆聽體驗。

▲收納充電盒統一採白色外觀
▲收納充電盒統一採白色外觀

▲延續先前採珠寶盒的概念設計
▲延續先前採珠寶盒的概念設計

▲耳機本身則採用入耳式配戴設計，內建三組麥克風，單邊為5公克重，可對應長時間配戴，內建61mAh電池電量約可對應5小時聆聽播放時間 (開啟主動式降噪模式)，搭配收納充電盒的472mAh電量則可對應20小時以上聆聽時間
▲耳機本身則採用入耳式配戴設計，內建三組麥克風，單邊為5公克重，可對應長時間配戴，內建61mAh電池電量約可對應5小時聆聽播放時間 (開啟主動式降噪模式)，搭配收納充電盒的472mAh電量則可對應20小時以上聆聽時間

而延續先前可自動切換不同連接裝置的設計，Galaxy Buds 2同樣可自動從手機切換至平板、手錶等裝置，另外也能直接透過手錶操作耳機聆聽功能，或是透過筆電裝置連接Galaxy Buds 2，甚至用於更新耳機韌體版本。

Galaxy Buds 2此次配色分別提供石墨黑、幻影白、橄欖綠與薰衣紫四款配色，收納充電盒外觀則統一採白色設計，而三星此次也同樣推出眾多對應Galaxy Buds 2的保護殼配件，讓使用者能依照個人需求打造不同趣味風格。

▲Galaxy Buds 2分別提供石墨黑、幻影白、橄欖綠與薰衣紫四款配色
▲Galaxy Buds 2分別提供石墨黑、幻影白、橄欖綠與薰衣紫四款配色

建議售價方面，Galaxy Buds 2將以149.99美元價格上市，預計在今年8月27日開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

耳機 三星

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