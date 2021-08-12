續航更久的Galaxy Watch 4系列揭曉 可量測血氧、心電圖及身體組成

日前確定與Google合作新版Wear OS作業系統，並且預告將諸多功能帶到新款智慧手錶後，三星在此次Unpacked發表活動正式揭曉Galaxy Watch 4，以及Glaxy Watch 4 Classic。

▲Galaxy Watch 4系列

三星表示，此次推出新款智慧手錶分別著重換上全新作業系統與操作介面，更進一步提升硬體設計，並且加入全新健康管理，同時也讓Galaxy Watch 4系列與旗下SmartThings物聯網裝置連動。

▲Galaxy Watch 4

▲Galaxy Watch 4 Classic

兩款手錶同樣延續過往圓形錶面設計，並且採用更簡單風格，錶帶也採可交換設計，讓使用者能配合穿搭或錶面內容改變，而處理器則均採三星不久前對外揭曉的Exynos W920，不僅讓錶身厚度更薄，運算效能更高，同時也能對應更長電池續航表現，記憶體則搭載1.5GB記憶體與16GB儲存容量。

其中，Galaxy Watch 4僅採觸控及虛擬錶圈操作使用模式，Galaxy Watch 4 Classic則可額外配合實體錶圈進行操作，而兩款手錶都支援三星BioActive感測元件，藉此對應心率、血氧含量、血壓及心電圖量測功能，並且讓使用者能以更直覺方式判讀，並且配合演算法讓數據量測更精準，另外也讓使用者能透過身體組成分析功能，透過手指與手錶接觸量測15秒，即可判斷個人骨骼肌、脂肪含量、體脂、BMI身體質量指數與身體水分含量等數據，精準度更標榜高達98%。

▲透過三星BioActive感測元件，對應心率、血氧含量、血壓及心電圖量測功能

▲透過手指與手錶接觸量測15秒，即可判斷個人骨骼肌、脂肪含量、體脂、BMI身體質量指數與身體水分含量等數據

健身部分則加入健身進度追蹤、團體競賽模式，另外也能與第三方健身App連動，或是配合三星智慧電視投射手錶即時紀錄的心率、卡路里等數值。此次也加入更進接的睡眠管理功能，新增包含打鼾偵測、血氧濃度變化追蹤，以及整體睡眠品質紀錄，並且可製作分析結果與相關調整建議。

而透過與Google合作Wear OS作業系統，更可串接Google及更多第三方應用服務，同時也依然可以使用三星期下Samsung Pay、Bixby數位助理服務，或是與SmartThings物聯網裝置連動。至於全新OneUI Watch介面設計，將對應更簡潔、直覺操作體驗，並且能與手機有更進一步連動。

另外，除了轉動錶圈或觸控操作，三星此次更在Galaxy Watch 4系列增加諸如揮動手臂、轉動手腕進行手機接聽或掛斷操作，使用者也能透過Knock Knock手勢設定個人偏好操作。同時，Galaxy Watch 4系列目前也支援跨裝置自動切換連接，讓使用者使用不同三星裝置時均可維持連動。

電池續航表現部分，Galaxy Watch 4系列將可對應長達40小時以上電力使用時間，並且可透過30分鐘快充補充10小時使用電量，更可在2小時間內將手錶電量充滿。

Galaxy Watch 4採鋁合金材質框體，對應虛擬錶圈操作介面，將推出40mm與44mm兩種尺寸，並且區分一般藍牙連接版本與LTE連網版本，配色則區分黑色、銀色，另外則包含僅40m版本提供粉色，以及僅44mm版本提供的綠色，建議售價則從249.99美元起跳，預計會在今年8月27日開放銷售。

Galaxy Watch 4 Classic則採不鏽鋼框體設計，分別推出42mm與46mm兩種尺寸，同樣區分一般藍牙連接版本與LTE連網版本，配色僅提供黑色、銀色兩種選項，但額外支援實體錶圈操作介面，建議售價則從349.99美元起跳，同樣會在今年8月27日開放銷售。

▲Galaxy Watch 4採鋁合金材質框體，推出40mm與44mm兩種尺寸，Galaxy Watch 4 Classic則採不鏽鋼框體設計，分別推出42mm與46mm兩種尺寸

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》