realme首款筆電產品8月18日揭曉 將以realme Book命名

realme預計在8月28日舉辦realme 828粉絲節,而稍早更確認將在8月18日於中國市場揭曉旗下品牌首款筆電產品,確定以realme Book為稱。

實際上,realme印度市場執行長Madhav Sheth日前就已經多次透露這款筆電外觀與細節,其中確認將採用輕薄機身設計,並且採用適合工作使用的3:2顯示比例與窄邊框螢幕,解析度則採用2K規格,另外將提供灰色、藍色與玫瑰金三款配色,其中將搭載harman kardon或Bose認證擴音喇叭,支援Dolby ATMOS全景聲。

至於處理器部分預期也會採用Intel處理器規格,但也可能同時導入AMD處理器選項,機身尺寸則預期會採用13.3吋規格設計。

除了準備在8月18日揭曉品牌旗下首款筆電產品,realme日前有不少傳聞的平板裝置也可能同步揭曉。

不過,依照realme稍早透露說法,考量目前在台灣市場發展會先維持聚焦在現有產品,以及確定規劃引進新品,暫時還沒有考慮引進筆電與平板產品的規劃。

We at #realme have been working very hard to bring to you the latest technology at an affordable price. Can't wait to share the seamless experience of yet another industry disrupter with you all. #realmeBook Slim will be a game changer! pic.twitter.com/NHdrHLl5Qc

We aimed to be the real disruptor from day 1 of our journey. Our upcoming #realmeBook is truly an industry disruptor too with its unique 3:2 aspect ratio display!



Like all our products, it is also created keeping in mind your convenience & desire as you are our No.1 priority. pic.twitter.com/GpiUEzCmvQ