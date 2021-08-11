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realme首款筆電產品8月18日揭曉 將以realme Book命名

聯合新聞網 / 楊又肇

realme預計在8月28日舉辦realme 828粉絲節，而稍早更確認將在8月18日於中國市場揭曉旗下品牌首款筆電產品，確定以realme Book為稱。

實際上，realme印度市場執行長Madhav Sheth日前就已經多次透露這款筆電外觀與細節，其中確認將採用輕薄機身設計，並且採用適合工作使用的3:2顯示比例與窄邊框螢幕，解析度則採用2K規格，另外將提供灰色、藍色與玫瑰金三款配色，其中將搭載harman kardon或Bose認證擴音喇叭，支援Dolby ATMOS全景聲。

至於處理器部分預期也會採用Intel處理器規格，但也可能同時導入AMD處理器選項，機身尺寸則預期會採用13.3吋規格設計。

除了準備在8月18日揭曉品牌旗下首款筆電產品，realme日前有不少傳聞的平板裝置也可能同步揭曉。

不過，依照realme稍早透露說法，考量目前在台灣市場發展會先維持聚焦在現有產品，以及確定規劃引進新品，暫時還沒有考慮引進筆電與平板產品的規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 印度

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