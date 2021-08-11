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三星新穿戴裝置處理器Exynos W920 將率先用於Galaxy Watch 4系列

聯合新聞網 / 楊又肇

趕在Unpacked發表活動前，三星宣布推出新款針對穿戴裝置打造的處理器Exynos W920，並且證實將率先用在將揭曉的Galaxy Watch 4系列智慧手錶

原本預期三星會在Galaxy Watch 4系列智慧手錶採用Qualcomm準備推出的Snapdragon Wear 5100處理器，但顯然實際採用處理器會是稍早對外公布的Exynos W920。

在Exynos W920處理器設計理，其中採用三星5nm EUV製程，以Arm Cortex-A55架構打造，整合Mali-G68 GPU，並且配合SiP-ePoP封裝技術整合包含電源管理晶片、LPDDR4記憶體與eMMC儲存元件，另外也具備以eSIM方式連接4G LTE Cat.4規格網路功能，同時也能進一步縮減處理器佔據空間，讓智慧穿戴裝置能對應使用更大容量電池，進而延長電池續航時間，或是應用在更好智慧穿戴裝置設計。

除了證實Exynos W920處理器將率先用於Galaxy Watch 4系列智慧手錶，但是否會比照手機產品針對不同市場提供搭載Qualcomm處理器規格，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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