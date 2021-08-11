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小米揭曉高階智慧音箱 同步推出三款OLED電視產品

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次揭曉新品中，小米同時也宣布推出旗下第一款鎖定高階定位的智慧音箱小米Sound，另外更同步推出77吋設計的小米電視大師OLED，以及兩款小米電視6 OLED，其中更結合UWB超寬頻技術應用，讓使用者更容易透過同樣支援UWB超寬頻技術的小米MIX 4快速連接操作。

其中，小米Sound採360度全向輸出聲音設計，對應90dB聲壓表現，以及70Hz飽滿低音呈現效果，本身更獲得harman聲音調校，同時也支援Hi-Res Audio聲音輸出，另外更透過演算法實現不同播放內容最佳呈現音色，以及在夜間以低音量播放時也能有飽滿聲音表現，甚至也支援透過兩組配對形成左右立體聲，或是最多8組配對播放功能。

由於本身支援UWB超寬頻功能，因此透過同樣支援UWB超寬頻手機感應，即可接手播放手機上開啟的音樂內容，音箱配色則區分銀色與黑色，建議售價則是人民幣499元。

而此次推出的三款電視中，採77寸設計的小米電視大師OLED最薄處僅為8.2mm與4.6mm，機身背面更以玻璃材質打造，本身則採用V21等級OLED面板，對應1000nits峰值亮度與4K解析度，並且支援Dolby Vision、HDR 10、HLG等主流顯示技術，另外更獲得IMAX Enchanced與微軟Xbox設計認證，標榜可對應NVIDIA G-SYNC抗畫面顯示撕裂，並且支援120Hz畫面更新率，以及1ms反應時間，另外也支援兩組HDMI 2.1連接規格，以及總計70W聲音輸出。

另外，此款電視也加入支援UWB超寬頻連接技術應用，使用者僅需配合同樣支援UWB技術的手機，即可快速與電視連動，或是透過感應全新金屬遙控器即可將手機內容快速投放至電視顯示。

至於針對年輕族群打造的小米電視6 OLED版本，則是區分55吋與65吋兩種版本，主要對應900nits峰值亮度，以及98.5% DCI-P3廣色域等顯示規格，但相比大師版就少了Dolby Vision IQ，內建音響則可輸出最高12.5W聲音功率。

定位差異的關係，小米電視6 OLED版本並未搭載UWB超寬頻定位功能，但仍可透過額外連接小米推出的UWB連接配件使用相同應用功能。

建議售價方面77吋小米電視大師OLED將以人民幣19999元價格銷售，小米在初期銷售將會以人民幣16999元價格促銷，而小米電視6 OLED版本則依照尺寸差異，分別以人民幣5699元與6999元價格銷售，初期則會針對55吋版本進行促銷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

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