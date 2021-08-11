對比蘋果iPad Pro的小米平板5系列揭曉 同樣加入手寫筆與鍵盤保護配件

先前有不少傳聞的小米平板5，此次隨著小米MIX 4一同亮相，分別區分為搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器的小米平板5 Pro，以及採用Snapdragon 860處理器的小米平板5。

兩款平板均採用11吋、2560 x 1600解析度的LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率與最高500nits亮度，以及支援10億色顯示、Dolby Vision、HDR 10，並且加入TrueTone真實色彩顯示效果與藍光護眼設計。

電池容量則分別搭載8720mAh與8600mAh，其中小米平板5採33W有線快充，小米平板5 Pro則對應67W有線快充，另外在聲音輸出則分別採4組與8組擴音喇叭。

另外，兩款平板均支援可透過磁吸固定在平板側邊充電的靈感觸控筆，對應4096階壓感與240Hz觸控採樣率，筆身僅12.2公克，透過磁吸僅需18分鐘即可將電量充滿，並且對應8小時連續使用時間，同時筆身上更搭載兩組實體按鍵方便使用者快速操作呼叫筆記、切換筆刷等設定。

至於鍵盤式保護殼部分，則同樣對比iPad Pro採用設計，配置63組標準尺寸鍵盤按鍵與獨立Esc按鍵，按鍵行程則達1.2mm，折合時可保護平板前後面，立起時則可讓平板維持最佳觀看角度，本身則透過底部金屬接點磁吸方式與平板連接，並且能輕易拆卸。

小米平板5僅提供Wi-Fi連接版本，提供白色、黑色與墨綠色三種配色，而小米平板5 Pro則額外提供5G連網版本，顏色則區分白色與黑色。

其他差異則包含小米平板5僅配置1300萬畫素主相機鏡頭與人臉解鎖功能，小米平板5 Pro則分別搭載1300萬畫素廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，以及5G連網版本對應的5000萬畫素廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，解鎖功能則分別對應人臉識別與指紋辨識。

建議售價方面，小米平板5將以人民幣1999元起跳價格銷售，小米平板5 Pro Wi-Fi版本則從人民幣2499元起跳，至於5G連網版本則是人民幣3499元，預計會從今晚開始開放中國市場預購，而台灣市場未來也會引進。

另外，小米也強調針對平板裝置打造對應MIUI操作介面，同時也預計在今年底讓2000款以上平板裝置使用App能對應小米平板5系列機種最佳化使用。

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