遲來的政策？Twitch將主動提供直播主「Ban台原因」

Twitch 宣布，從這周開始，他們發出禁令或通知時，將會包括違反平臺規則的內容的名稱和日期。

Twitch 身為遊戲影音串流平台，除孕育許多知名實況主或 KOL 外，同時也吸引更多直播主加入直播行列，儼然成為數位次文化的先鋒。然而，Twitch 卻因為屢屢將違規的直播主毫無預警的「永久 Ban 台」，也不願表示任何違規的原因，導致國內外相關爭議不斷。

🛡️ As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi — Twitch Support (@TwitchSupport) August 9, 2021

不過 Twitch 昨天在自家的 Twitter 宣布，從這周開始，他們發出禁令或通知時，將會包括違反平臺規則的內容的名稱和日期。對於直播主來說，這項政策也許來的有點晚；不論是國內或國外，都曾因為「莫名永 Ban」造成轟動，因為對於觀眾來說，直播主就突然消失在他們眼前；而對於直播主來說，他們長期經營平台的心血也就隨之付諸一炬。

而在一長串永久被 Ban 的實況主名單中，鮮少有願意抗告且成功的案例，知名《CS：GO》實況主 PhantomL0rd 在 2016 年被 Twitch 莫名永 Ban ，而後 Twitch 因壓力被迫給出的原因是認為實況主和《CS：GO》賭博網站有來往；而在長達兩年的訴訟，Twitch 始終無法提供相關證據，因此 PhantomL0rd 在今年四月獲得勝訴，並獲得超過 20,000 美元的賠償。

對於直播主來說，這也許不算是一個最終方案，但至少是一大進步，能夠讓他們能夠知道在什麼時間點做了哪些事情可能觸碰到了 Twitch 的某條敏感神經。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》