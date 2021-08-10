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遲來的政策？Twitch將主動提供直播主「Ban台原因」

聯合新聞網 / INSIDE
遊戲影音串流平台Twitch。歐新社
遊戲影音串流平台Twitch。歐新社

Twitch 宣布，從這周開始，他們發出禁令或通知時，將會包括違反平臺規則的內容的名稱和日期。

Twitch 身為遊戲影音串流平台，除孕育許多知名實況主或 KOL 外，同時也吸引更多直播主加入直播行列，儼然成為數位次文化的先鋒。然而，Twitch 卻因為屢屢將違規的直播主毫無預警的「永久 Ban 台」，也不願表示任何違規的原因，導致國內外相關爭議不斷。

不過 Twitch 昨天在自家的 Twitter 宣布，從這周開始，他們發出禁令或通知時，將會包括違反平臺規則的內容的名稱和日期。對於直播主來說，這項政策也許來的有點晚；不論是國內或國外，都曾因為「莫名永 Ban」造成轟動，因為對於觀眾來說，直播主就突然消失在他們眼前；而對於直播主來說，他們長期經營平台的心血也就隨之付諸一炬。

而在一長串永久被 Ban 的實況主名單中，鮮少有願意抗告且成功的案例，知名《CS：GO》實況主 PhantomL0rd 在 2016 年被 Twitch 莫名永 Ban ，而後 Twitch 因壓力被迫給出的原因是認為實況主和《CS：GO》賭博網站有來往；而在長達兩年的訴訟，Twitch 始終無法提供相關證據，因此 PhantomL0rd 在今年四月獲得勝訴，並獲得超過 20,000 美元的賠償。

對於直播主來說，這也許不算是一個最終方案，但至少是一大進步，能夠讓他們能夠知道在什麼時間點做了哪些事情可能觸碰到了 Twitch 的某條敏感神經。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播主 Twitch 串流影音

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