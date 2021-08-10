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Mac mini接口變豐富！Apple秋季M1X出新招

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自《LeaksApplePro》推特
擷自《LeaksApplePro》推特

Apple預計在今年10月左右，推出搭載M1X處理器的升級版Mac mini，根據外媒《LeaksApplePro》披露，指出很快邁入生產線的新款Mac mini，將會有非常豐富的 IO 接口，讓使用者更方便。

六種IO接口配置一次看，《LeaksApplePro》披露的新款Mac mini，包括有電源按鍵、Magsafe充電埠、四個Thunderbolt 4傳輸埠、兩個USB-A傳輸埠、一個 RJ45乙太網路埠，及一個HDMI視訊輸出，在使用接口上變得相當多元；但總體來說各方面皆與 M1 iMac十分相似，但並無外置Magsafe充電器，乙太網路接口則是直接內建在機身上，與M1 iMac還需透過外接才能使用不同。

新版Mac mini今秋預計將推出的新機，都將採用更強的M1X處理器，機身頂部也將採用特殊有機玻璃設計，顏色挑選也將更多元，且還將支援新上市的「含有Touch ID的巧控鍵盤」。但目前價格未定，尚不明朗。

Apple Mac Mini iMac

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