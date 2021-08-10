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三星申請全新可變動鏡頭模組設計 依不同場景調整光圈、拍攝視角

聯合新聞網 / 楊又肇

過去將可變光圈設計應用在旗下手機產品，三星接下來似乎也計畫在手機內加入可變動鏡頭模組設計，但顯然與Sony在今年推出的Xperia 1 III採用截然不同設計。

依照三星在去年10月提交，並且在今年8月5日獲得世界知識產權組織 (WIPO)批准可用全球範圍的設計專利，其中顯示將在手機背面採用相機鏡頭模組可移動設計，讓左右兩側鏡頭模組可左右橫移，而位於中間的鏡頭則可上下移動，甚至可依照手機設計需求調整鏡頭配置，也能額外增加鏡頭模組。

相較目前多鏡頭模組相機使用模式，會依照不同拍攝需求，調度不同鏡頭模組進行拍攝，在三星提出新設計專利則可透過動態調整鏡頭模組位置，藉此改變相機拍攝使用光圈、視角，無須受限單一鏡頭採固定光圈、拍攝視角限制，甚至可以針對不同拍攝焦距調整光圈及拍攝視角，藉此讓拍攝模式有更大彈性。

而在此相機模組設計中，預期也會配合人工智慧方式修正、最佳化影像成像結果。

不過，目前三星並未透露是否將此項技術實際應用在市售產品，有可能也只是三星預先註冊設計專利，但並未實際應用在手機設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 三星 鏡頭

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