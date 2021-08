Razer概念透明口罩將以Zephyr作為正式名稱 開放beta測試

原先確認將在今年第四季進入市場,並且以Project Hazel為稱的Razer智慧口罩,稍早宣布將以Zephyr作為正式名稱,並且對外開放beta測試。同時,目前公布資訊更顯示此款口罩整體設計將有明顯改變。

其中,口罩原本採取的耳掛設計將改為直接透過頭部與頸部後方支撐佩掛方式,雖然會造成配戴時的不便 (註),但是能確保口罩與臉部緊密貼合,同時也能避免長期配戴導致耳朵不適問題。

註:由於配戴固定方式改變,可能會對女性長髮等情況配戴時造成不便,同時也較難以單手方式脫下口罩。

至於口罩本體部分則未有明顯改變,依然以透明材質打造外殼,使用者配戴時依然可讓他人看見嘴部。左右兩側則維持搭載過濾設計,並且提供可調整的RGB背光模組,而過濾等級則標榜可對應N95規格,並且加入防霧塗層與口罩內部照明功能。

為了能在配戴時仍可清楚溝通,除了可透過麥克風及內建擴音器,使配戴時的說話聲音對外擴大播放,同時也能藉由透明材質設計讓他人可清楚看見說話時的嘴型。

同時,此款智慧口罩也將嘴巴呼出的二氧化碳排出,並且透過過濾材質讓新鮮空氣進入口罩內側,並且配合固定造型避免口罩過於貼合嘴部,口罩本身可重複使用,避免造成資源浪費,以及造成環境影響。

Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ