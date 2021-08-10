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微軟Edge瀏覽器強勢出擊 Firefox近兩年蒸發逾5000萬名使用者

聯合新聞網 / 楊又肇

Mozilla官方公布Firefox瀏覽器使用數據顯示，從2019年最高活躍使用人數曾達2億5387萬7800人規模，直到今年7月則衰退至1億9787萬4100人，前後幾乎讓Firefox瀏覽器活躍使用人數整整蒸發超過5000萬人。

之所以會有這樣的狀況，不少看法認為與微軟後續藉由Google以開源架構提供使用的Chromium設計，打造全新Microsoft Edge瀏覽器，並且成功吸引不少使用者加入使用，尤其在Google打造的Chrome瀏覽器始終遭人批評容易損耗大量記憶體，同時微軟也持續在新版Microsoft Edge瀏覽器加入支援外掛擴充等應用設計，因此讓不少使用者從Firefox瀏覽器跳槽至新版Microsoft Edge瀏覽器。

另一方面，由於近年面臨全球地區大量裁員等影響，Mozilla雖然一開始標榜以維護使用者在網路瀏覽時的選擇權，到後來主打保護個人隱私安全，但在近年更新卻經常將更新聚焦在介面調整，以及額外功能整合，加上越來越多新進瀏覽器標榜提供更好的安全隱私防護，使得Mozilla在瀏覽器主打隱私安全特色的競爭優勢逐漸被削減。

此外，在Google推出的Chrome瀏覽器搶下桌面市場首位後，配合Android龐大市佔，其實更讓許多人習慣使用Chrome瀏覽器，加上Google本身也持續推廣使用Chrome瀏覽器，甚至不少網頁服務就是針對Chrome瀏覽器環境打造，因此也讓Chrome瀏覽器使用人數持續位於高位。

但在Microsoft Edge瀏覽器換上Chromium設計，加上微軟目前也配合Windows 10、Windows 11作業系統綁定推廣使用，因此新版Microsoft Edge瀏覽器也逐漸瓜分Mozilla旗下Firefox瀏覽器原本市佔，因此也讓Firefox瀏覽器使用人數出現逐年驟減情況。

不過，從使用黏著時間來看，支持Firefox瀏覽器的使用者從2019年至今年7月的使用時間其實呈現增長，從平均4.694小時增加至5.173，甚至在去年4月增加至5.578小時，而使用者幾乎維持平均每週會有3.5天左右透過Firefox瀏覽器上網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 瀏覽器 Chrome Firefox Edge

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