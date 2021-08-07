智慧電視盒挑選指南 四款2000元有找的產品一次整理給你

購買合法的智慧電視盒該考慮的點有哪些呢？這次一口氣挑了四款選手給大家參考啦

這陣子因為奧運的關係，讓電視盒一度變成熱門的討論話題，是說大家現在在家還會看電視嗎？還是都是用大螢幕看 YouTube 或 Netflix 比較多呢？這次我們挑選了四款價格落在兩千元以下的電視盒，會依照它們的價格，由低至高和大家一一介紹，如果你是以下三種人：（1）預算有限的租屋族（2）想升級智慧電視，讓傳統螢幕的功能 upup 的人（3）希望家中的螢幕不只可以拿來看電視，還能夠具備遊戲、智慧居家、影音等多元功能，不妨考慮看看電視盒這個產品，在正文開始之前，先來看看挑選時，有哪四個要素可以作為考量吧

挑選電視盒的訣竅

一、有沒有內建你想看的串流平台

在購買前的第一點，當然就是要先確認裡頭有沒有內建你想看的串流平台，像是 Netflix、YouTube，或是否有支援 Google Play，可以讓你自行下載想看的平台，另外也要在留意一下這些平台有沒有官方正版的授權

二、是否有支援 4K 解析度

現在已經漸漸進入 4K 時代，雖然 1080p 也不錯，不過將來一定會陸續有越來越多 4K 影片出現，成為未來影片的主流格式，所以建議現在如果想入手電視盒的話，可以先看看所選購的產品是否有支援 4K 解析度喔

三、內建 Chromecast

再來要考慮的，就是它是否有內建 Chromecast，讓你能輕鬆把手機上的影片投影到大螢幕，不論是在機動性或是方便性來說，用手機投影的功能真的很便利，在操作上也很省時

四、是否有 Google 多元應用

最後一點，就是可以考慮電視盒是否有支援 Google Play、語音助理、智慧居家等 Google 多元應用，我覺得這算是一個額外便利的功能，可以讓你智慧電視更升級，像是透過 Google 助理來幫你開關燈，實現待在家裡的沙發上不用走動，就能擁有良好的觀影體驗

Dynalink 安卓智慧 4K 電視盒

首先要介紹的是 Dynalink 安卓智慧 4K 電視盒，它的售價為新台幣 1,680 元，擁有 Netflix 的正式授權，並有支援 4K Ultra HD 和 HDR 的解析度，所以可以直接用它來看 Netflix 上的 4K 影片沒問題，規格上有 2GB 的 RAM 和 8GB 的 ROM，如果是一般想拿來追劇的話是夠用的，無線連接技術上，支援 Wi-Fi 5GHz、2.4GHz，還有藍牙 4.2，另外也有支援 Google 多元應用，所以你想用電視盒來開關燈也是沒有問題的唷（笑）

外型設計上，Dynalink 安卓智慧 4K 電視盒很小巧，重量只有 51 克 ，機身配置了電源跟 HDMI 2.1 接孔，另外也會隨附 HDMI 線、充電線、遙控器等配件，遙控器上除了有電源、音量、靜音按鍵外，還有 Google 智慧助理、Netflix、YouTube、Google Play 的按鍵，整體功能來說算是蠻完善的

小米盒子 S

接下來第二位選手就是小米盒子 S，它的價格是新台幣 1,895 元，它搭載的是 Android 9.0 的作業系統，因此有支援我們剛提到的 Chromecast 功能，也有支援 Google 多元應用，再來就是你也可以透過 Google Play 來下載 Netflix、YouTube、愛奇藝等影音串流平台來觀看，畫質上支援 4K HDR 的解析度，另外也擁有 Dolby Audio 和 DTS-HD 的音效認證

（圖片來源：小米）

規格上，小米盒子 S 擁有 2GB 的 RAM 和 8GB 的 ROM，無線連接支援 Wi-Fi 5GHz、2.4GHz，並且也是支援藍牙 4.2。不過它的重量就算蠻有存在感的了，為 147 克，必須得擺在電視桌上才行，設計上是走黑色極簡風，中間印有一個小米的 Logo，機身配置了 HDMI 2.0、USB 2.0、電源和音源接孔。隨盒除了有小米盒子 S 本人外，還會隨附遙控器、電源線、電源插頭、HDMI 線等配件

HAKOmini 智慧電視盒

第三位選手是 HAKOmini 智慧電視盒，官方售價為新台幣 1,980 元，剛我們提到的 Dynalink 已經很小很輕了沒錯，不過 HAKOmini 這一台電視盒更輕巧，它的重量只有 37 克，口袋夠大的話，甚至可以直接放進口袋隨身帶著走。HAKOmini 智慧電視盒也是有獲得 Netflix 的正式授權，最高支援 Android 10.0 的作業系統、Chromecast、Google 多元應用，也支援 4K HDR 的解析度

（圖片來源：iHouse）

規格上配置 2GB 的 RAM 和 8GB 的 ROM，無線連接技術是 Wi-Fi 5.0GHz、2.4GHz 跟藍牙 4.2。剛剛有提到，HAKOmini 智慧電視盒的重量非常輕，長寬都只有 6.6cm，厚度為 1.4cm，體積上很小巧，因此還蠻適合外出旅行時攜帶（以備不時之需）。機身上有配置 Micro USB 和 HDMI 2.1 接孔，購買後會隨附遙控器、micro HDMI 線、電源線、電源插頭等配件，遙控器上的按鍵功能也很多元齊全

OVO 高規串流電視盒 B7

最後一位選手就是 OVO 高規串流電視盒 B7，先說這台和其他人不一樣的地方是，它是可以看有線電視的，整合了第四台和串流影音平台，不管今天在家中想看電視或是追劇，都可以用它來搞定，另外還有內建護眼模式可以設定，不用擔心小朋友看電視時間過久的問題。售價為新台幣 1,980 元，可以支援 4K 解析度和 60Hz 的更新率

規格上配置 2GB 的 RAM 和 8GB 的 ROM，無線連接技術為 Wi-Fi 2.4GHz 和藍牙 4.1，機身上配有 HDMI 2.0、Micro SD、USB 等接孔，隨盒一樣會附給你遙控器、micro HDMI 線、電源線、電源插頭等配件，但 OVO 高規串流電視盒 B7 的遙控器上就比較傳統，可以看到數字、音量、首頁鍵等，但就沒有串流平台的專屬按鍵，不過可以用它來看第四台，所以我覺得這樣的設計其實很合理

小結

除了可以考量前面四點外，大家也可以依照平常在家看電視的需求來選擇

如果你是租屋族，在空間的應用上會比較受限制的話，那麼小體積的電視盒或許就還蠻適合你的，像是Dynalink 安卓智慧 4K 電視盒和 HAKOmini 智慧電視盒都很輕巧，放在家中使用不太佔空間，而且它們都有支援 Netflix 正版授權、Chromecast、和 Google 多元應用，搭配兩千元有找的價格，這 CP 值我覺得可以

那如果你是想讓家中的傳統電視更加升級，除了看電視、追劇之外，還能擁有智慧助理或是連接螢幕來玩遊戲的話，那麼或許可以考慮看看小米盒子 S，它一樣也有支援 4K HDR 的畫質，連接後可以追劇也可以玩遊戲

而如果你是想用電視盒同時收看影音串流平台和第四台的內容的話，那麼或許可把 OVO 高規串流電視盒 B7 列入考慮看看，但比較可惜的是它沒有支援 Google 多元應用功能

以上就是幫大家整理的挑選電視盒的訣竅和四位價格落在 2,000 元以下的產品啦！希望能節省到最近有在觀望電視盒的人一些挑選的時間，最後也提醒大家選購前，除了可依照自己的需求和平時的用途來選擇，也要記得購買合法的產品唷，雖然購買非法電視盒不犯法（好饒口），但購入合法的電視盒不但代表尊重智慧財產權，也會比非法電視盒多一份保障，大家一起支持正版！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》