Google推出全新NEST系列無線攝影機 僅以電池運作、續航可達7個月

在不久前意外在自家線上商店曝光後，Google也就順勢公布全新NEST系列攝影機設備，並且比照亞馬遜等業者推出僅需透過電池即可運作的無線攝影機，另外也更新現行有線連接運作的攝影機。

雖然過往多半認為監控用的攝影機設備，應該要透過有線連接方式確保供電運作正常，但隨著電池技術進步，以及攝影機裝置體型與所需耗電量持續變小情況下，越來越多廠商也開始推出僅以電池即可順運作的攝影機，同時也提升安裝佈署上的彈性。

而Google此次推出的兩款以電池運作的無線攝影機，其中一款就是無線版本的NEST Cam，可對應130度拍攝視角，對應1080P@30fps影片拍攝，並且具備6倍數位變焦與夜間拍攝效果，可對應6公尺左右的拍攝範圍，本身支援IP54等級防水防塵設計，因此也能對應室外安裝使用。

另一款同樣採無線設計的門鈴式攝影機NEST Doorbell，則是對應1280 x 980的特殊解析度規格，並且支援145度視角拍攝，同樣對應6倍數位變焦與30fps影片拍攝，但夜間拍攝範圍僅在3公尺範圍內。

兩款無線攝影機均以電池方式運作，其中無線版NEST Cam可對應最長7個月左右使用時間，NEST Doorbell則可對應6個月左右使用時間，但主要還是取決實際拍攝紀錄使用情況而定。充電方式則有些不同，無線版NEST Cam使用標準USB-A連接埠轉接充電，而NEST Doorbell則可直接以USB-C連接埠充電。

至於紀錄影片長度部分，兩款無線攝影機都可以儲存最長3小時影片長度，但一樣也會取決實際拍攝內容而定。另外，使用者也能透過額外付費方式訂閱NEST Aware雲端服務，讓兩款無線攝影機可以額外延長可拍攝影片時間。

不過，或許是考量個人隱私安全等細節，NEST Doorbell並不支援全時錄影功能，僅在有訪客或偵測異常時紀錄影片，但額外提供在斷網狀態下，仍可維持紀錄至少1小時左右時間的影片內容，並且可在網路恢復連結時，自動將影片內容備份至雲端服務。

在此次更新的兩款有線設計的攝影機中，新款有線版NEST Cam則是額外加入泛光燈設計，可藉此輔助拍攝更清晰影片，並且具備可識別人、車及動物等的機器學習功能。NEST Doorbell則同樣具備機器學習功能，並且能辨識距離門口約20公分距離的包裹，讓使用者能判斷是否有包裹送到門口。

依照Google說明，在有線版NEST Cam與NEST Doorbell均透過超過4000萬張影像進行訓練，同時可在攝影機上就完成前期的識別動作，因此並不需要仰賴連網也能順利識別，但如果使用者額外訂閱使用NEST Aware雲端服務的話，則可加入自訂識別熟識面孔功能，讓NEST Doorbell更快判斷上門造訪的人是否為認識朋友。

Google表示，此次推出新款攝影機均相容Google Home App連動，同時也能與先前推出的NEST系列產品搭配使用，同時所有拍攝內容都會以加密形式處理，因此不會有隱私外洩情況。

顏色部分，除了可安裝在戶外的無線版NEST Cam，以及額外提供泛光燈設計的NEST Cam僅提供白色款式，包含有線版NEST Cam與NEST Doorbell則可依照居家配色選擇不同配色。

目前兩款無線設計的NEST Cam與NEST Doorbell都是179.99美元價格銷售，並且開放美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等18個國家預購，至於有線版設計的新款NEST Cam售價則是99.99美元，額外加上泛光燈的有線版本則會以279.99美元價格銷售，但尚未確認上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》