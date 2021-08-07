聽新聞
test
0:00 / 0:00
HTC推出新平板？「A100」搭載10.1吋大螢幕、雙鏡頭、7,000 mAh電池
竟然推了新平板
大家知道其實 HTC 過去曾經有推出平板產品嗎？像是 2011 年所推出的 HTC Flyer 還有 2014 年推出的 Nexus 9，不過銷售不佳，因此後續沒有再繼續推出平板產品。時隔多年的現在， HTC 竟然要推新平板了嗎？連外型、規格都有了
外媒報導，國外用戶在 Twitter 上表示他在 Google Play 的設備平台，發現了 HTC A100，是一台平板電腦！根據網友所上傳的截圖，可以看到 HTC A100 為 10.1 吋，晶片採用中國展訊的 T618，對照來看效能略低於高通 S665，因此可判斷這台平板為中低階產品
其它的規格包含作業系統為 Android 11、儲存空間為 8GB RAM 跟128、256 GB，還有顆 7,000 mAh 電池，另外背面還有雙鏡頭
目前國外的網站上也可找到 HTC A100，售價大概是五千多台幣，目前還不確定會不會在台灣推出，看起來應該是主攻東南亞、非洲市場。如果這款平板在台灣推出了，各位會買單嗎？
（新聞來源：Twitter ）
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言