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HTC推出新平板？「A100」搭載10.1吋大螢幕、雙鏡頭、7,000 mAh電池

聯合新聞網 / 電獺少女
圖片來源：Made-in-China網站
圖片來源：Made-in-China網站

竟然推了新平板

大家知道其實 HTC 過去曾經有推出平板產品嗎？像是 2011 年所推出的 HTC Flyer 還有 2014 年推出的 Nexus 9，不過銷售不佳，因此後續沒有再繼續推出平板產品。時隔多年的現在， HTC 竟然要推新平板了嗎？連外型、規格都有了

外媒報導，國外用戶在 Twitter 上表示他在 Google Play 的設備平台，發現了 HTC A100，是一台平板電腦！根據網友所上傳的截圖，可以看到 HTC A100 為 10.1 吋，晶片採用中國展訊的 T618，對照來看效能略低於高通 S665，因此可判斷這台平板為中低階產品

其它的規格包含作業系統為 Android 11、儲存空間為 8GB RAM 跟128、256 GB，還有顆 7,000 mAh 電池，另外背面還有雙鏡頭

目前國外的網站上也可找到 HTC A100，售價大概是五千多台幣，目前還不確定會不會在台灣推出，看起來應該是主攻東南亞、非洲市場。如果這款平板在台灣推出了，各位會買單嗎？

（新聞來源：Twitter

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC 平板

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