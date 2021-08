Intel著手打造下一代Thunderbolt技術 傳輸技術高達80Mbps

Intel執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant稍早透露走訪位於以色列研發機構,同時也透露將有新消息公布。而從AnandTech網站報導指稱,表示從Gregory Bryant後來刪除的照片內容顯示,Intel位於以色列的研發機構正著手打造下一代Thunderbolt連接技術,預期將以Thunderbolt 5為稱,並且對應80Gbps資料傳輸速率,將是現有Thunderbolt 4的兩倍以上。

依照AnandTech網站報導指稱,在後來由Gregory Bryant刪除照片中,顯示Intel正在研發名為「80G PHY」的技術,其中「80G」顯然就是代表80Gbps傳輸速率,而「PHY」則代表物理傳輸層。同時,就被刪除推文內容透露此項技術將相容既有USB-C連接使用規範,意即將比照Thunderbolt 4相容USB-C設計規範,但是在符合Intel Thunderbolt設計規範時,將可讓最高傳輸速率對應80Mbps表現。

另外,從推文內容同時提及採用PAM-3脈波振幅調變技術基礎,將透過同時傳遞兩組位元方式,可在相同數位訊號傳輸頻率下,可以實現更高位元傳輸頻寬,藉此在相同情況下傳遞更多資料內容,實現更快的數據傳輸效率。

而Gregory Bryant並未透露更進一步的細節,但顯示Intel將會在近期內對外公布新一代Thunderboltr技術,預期也會應用在下半年預計推出代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器。

Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views…incredible opp to see @GetThunderbolt innovation …a validation lab tour and time with the team…can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi

— Gregory M Bryant (@gregorymbryant) August 1, 2021