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Intel著手打造下一代Thunderbolt技術 傳輸技術高達80Mbps

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant稍早透露走訪位於以色列研發機構，同時也透露將有新消息公布。而從AnandTech網站報導指稱，表示從Gregory Bryant後來刪除的照片內容顯示，Intel位於以色列的研發機構正著手打造下一代Thunderbolt連接技術，預期將以Thunderbolt 5為稱，並且對應80Gbps資料傳輸速率，將是現有Thunderbolt 4的兩倍以上。

依照AnandTech網站報導指稱，在後來由Gregory Bryant刪除照片中，顯示Intel正在研發名為「80G PHY」的技術，其中「80G」顯然就是代表80Gbps傳輸速率，而「PHY」則代表物理傳輸層。同時，就被刪除推文內容透露此項技術將相容既有USB-C連接使用規範，意即將比照Thunderbolt 4相容USB-C設計規範，但是在符合Intel Thunderbolt設計規範時，將可讓最高傳輸速率對應80Mbps表現。

另外，從推文內容同時提及採用PAM-3脈波振幅調變技術基礎，將透過同時傳遞兩組位元方式，可在相同數位訊號傳輸頻率下，可以實現更高位元傳輸頻寬，藉此在相同情況下傳遞更多資料內容，實現更快的數據傳輸效率。

而Gregory Bryant並未透露更進一步的細節，但顯示Intel將會在近期內對外公布新一代Thunderboltr技術，預期也會應用在下半年預計推出代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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