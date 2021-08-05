蘋果與PayBright合作 讓加拿大消費者「先買後付」入手iPhone等商品

在美國地區傳與高盛銀行合作名為Apple Pay Later的先買後付購物服務之外，蘋果稍早在加拿大地區也確定與隸屬消費金融公司Affirm旗下支付服務PayBright合作，將讓消費者能更容易以先買後付方式購買iPhone、iPad及Mac系列機種。

依照寄送給加拿大Apple Store的電子郵件顯示，蘋果計畫從8月11日開始與PayBright服務合作，預計在加拿大境內的Apple Store提供先買後付的購物服務，亦即消費者能先帶走購買商品，並且在後續透過12或24期方式付費。

另一方面，蘋果預計在加拿大境內推行的先買後付服務，顯然也允許消費者以現有使用設備折抵消費金額。不過，此項先買後付服務並未包含Apple Watch與耳機等配件產品，似乎僅針對單價相對較高的iPhone、iPad與Mac。

此項服務將可提供因故未持有信用卡的消費者更容易購買蘋果商品，並且能依照個人負擔能力分期付款。而依照信件內容顯示，蘋果會在此項服務上線一段時間內提供免息分期優惠，藉此吸引更多人購買蘋果商品。

從近期發展來看，雖然信用卡目前使用比例已經相當高，但仍有不少人因故無法申請信用卡，因此諸如PayBright這樣的先買後付服務也計越來越普及，而蘋果日前傳出將與高盛銀行合作打造的Apple Pay Late服務，以及Square近期收購澳洲的金融新創業者Afterpay，其實都是採用相同模式，讓消費者能以更簡單方式購物。

至於傳與蘋果合作之外，PayBright先前也已經在加拿大與三星合作先買後付服務，讓消費者能以12期、24期或36期方式付款，同時並未明確限制可購買商品，僅規定消費金額必須介於200美元至15000美元之間，才能選擇透過PayBright服務交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》