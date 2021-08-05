Spotify測試小額訂閱方案 「月付不到30元」但仍有廣告

相較2018年針對行動版App調整的免費使用方案有較多限制，Spotify此次提供測試、名為Spotify Plus的小額訂閱方案採每月0.99美元(約合新台幣28元)付費使用，雖然聆聽過程仍會有廣告內容支撐播放成本，但使用者可以隨意選擇個人想要播放音樂內容，同時每小時內可跳過播放歌曲數量也未作限制。

在目前行動版App提供使用的免費方案，除了有廣告內容穿插，使用者僅能從最多自行挑選的15組歌單內容隨機播放歌曲，無法自行選擇想要播放內容，同時每小時會有最多僅能跳過6首歌曲的限制。

而在此次提供測試的Spotify Plus訂閱方案，顯然就是透過小額付費方式換取可指定個人想要播放歌曲功能，但依然會有廣告內容。不過，Spotify Plus也取消每小時最多跳過6首歌曲播放的限制，只是依然無法自訂個人歌單，目前完整功能依然保留給Spotify Premium訂閱方案使用。

但以Spotify Plus訂閱方案使用模式來看，顯然可以吸引更多平常僅會隨意播放歌曲，並未有製作個人聆聽歌單的使用需求，藉此讓Spotify訂閱使用人數可以持續成長。

Spotify後續也證實著手測試此訂閱方案，但並未透露具體成為正式服務時間，原因在於Spotify過去也曾提出許多測試功能，但最終還是要看使用者實際使用狀況，若整體支持使用度不佳的話，顯然就不會變成可順利進入市場使用的正式功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》