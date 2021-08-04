東京奧運掀熱潮 教你在推特、臉書擺上「國旗」替中華隊加油！

今年東京奧運引起全民熱潮，民眾紛紛在社群媒體貼文替中華隊加油！日前卻有人發現國民黨的推特帳號中，在我國 ROC 英文縮寫旁邊，誤植了俄羅斯奧會會旗，遭到網友瘋狂吐槽。目前國民黨推特已將俄羅斯奧會會旗從文中刪除，但是如何在推特、臉書發文擺上正確的中華民國國旗呢？只需要一招就可以了！

如果是用電腦版的推特、臉書，在「發布貼文系統」中都會有笑臉的圖示，點擊後就能夠讓使用者加入各種表情符號，而推特更貼心提供搜尋功能，用戶可以直接輸入搜尋「Taiwan」找到我們的國旗，臉書雖然沒有提供搜尋，表情符號中卻有「旗子」的分類，就能在裡頭找到中華民國國旗了。

若是手機版本則需透過內建輸入法，舉例來說，Android系統的Gboard預設是點擊左下角的笑臉圖示，像推特一樣，透過搜尋「Taiwan」就能找到國旗，iOS 系統也同樣能在內建的鍵盤笑臉圖示內，找到相同功能。

但若手機輸入法沒有這項功能怎麼辦？也可以透過線上搜尋表情符號相關的網站，在社群媒體中複製貼上台灣國旗的圖示。