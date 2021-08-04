連換兩支iPhone都跳「這警告」！果粉震驚直呼：抽到機王

隨著智慧型手機不斷發展，各大品牌每年都推出最新型產品，因引消費者更換購買最新的機款，但智慧型手機的精密功能，有時候也會出現意想不到的狀況。近日就有女網友指出，自己連拿兩支iPhone都跳出「圖示」警告，不知道怎麼辦，也讓不少果粉震驚「從來沒遇過！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文，表示「我想請問大家有沒有遇到和我一樣的問題，這個問題已經不是第一次」。她指出自己本來是拿iPhone 12 Pro，系統卻時常顯示手機過熱，跳出溫度計的警告畫面，並要求使用者要等「iPhone冷卻後才能再度使用」。

她原以為是手上的iPhone出問題，遂將之賣出換了一支iPhone 12 Pro Max，結果卻讓她崩潰直呼「還是一樣繼續跳出溫度計，在換的時候跪天跪地還是被我中獎了，這是不是所謂的機王？」

貼文發出後，就引來不少網友震驚留言，鮮少有人遇到跟原PO一樣的情形，「從來沒遇過……」、「12pro max 沒遇過，應該拿到機王了⋯…」、「有這種畫面喔？我用了那麽久竟然不知道耶」、「目前沒這樣過耶」、「12從來沒遇過」、「第一次知道iPhone會這樣」、「我拿12pro max第一天開賣的第一批～瘋狂打電動看影片，從來沒出現過溫度計，而且電池健康度97%」。

不過也有相同經歷的過來人幫忙解答，「我只遇過一次，因為保護殼沒散熱的功能」、「+1因為放車內」、「我的12pro max也常常這樣！常常發燙！」、「我也中過，放在電爐旁邊一邊煮菜一邊看食譜⋯⋯」、「我的i12pro max發生過幾次都是在手機網路熱點分享的時候」、「我之前剛買到一兩個月就開始這樣，然後閃退，最後去維修中心，我拿到機王，主機板異常」。

根據蘋果官網指出，使用iPhone的過程中，如果裝置超過特定溫度臨界值，便會跳出溫度警告畫面，需要使用者等到手機降溫後才能繼續使用，雖然此時手機僅可以撥打緊急電話，但若想盡快恢復裝置，可將手機關機移到涼爽環境冷卻。