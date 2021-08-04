台灣再等等…美國Apple Store開放「App Clips」 可透過手機快速掃碼結帳

因應新型冠狀病毒疫情，蘋果在旗下直營門市Apple Store的調整效率其實相當高，除了在疫情較嚴峻情況下配合政府暫時關閉門市，在可以允許開門營業情況下也做好人流管制、確保安全距離，甚至讓消費者能以更簡單方式購物、送件維修。而在近期調整中，更透過App Clips方式，讓消費者能直接透過自己的手機快速掃碼結帳，無須等候店內服務人員協助，藉此加快消費流程，並且減少停留店內時間。

實際上，蘋果很早之前就已經允許消費者直接透過Apple Store App自助購物。而此次與App Clips設計結合，則可讓消費者自行透過掃碼，或是藉由手機內建NFC感應，即可快速進行購物消費。

蘋果已經開始將此項應用導入美國境內Apple Store，讓消費者能更快購買配件產品，藉此縮短消費者在店內所需停留等待時間。但目前此項服務仍僅限比較不需要服務人員協助解說的小型配件產品為主，金額相對較高、需要充分講解的iPhone、iPad與Mac機種似乎尚未提供以Apple Clips方式快速結帳。

▲(圖／擷自9to5Mac網站)

至於其他地區的Apple Store是否跟進，顯然會看各地區導入時間而異，至少目前台灣地區的Apple Store尚未提供此項結帳服務，依然需要透過店內服務人員協助結帳。

另外，近期在Apple Store的另一項調整，則是將iPhone 12系列機種展示充電架全數換成以MagSafe磁吸形式，讓消費者能更方便取起手機觀看，並且放回架上繼續充電。而為了防盜，手機底下依然會有防盜措施配件固定。

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