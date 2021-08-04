同樣無廣告、訂閱價格更低 Google悄悄測試YouTube Premium Lite方案

Google近期悄悄地在歐洲境內測試名為YouTube Premium Lite的低資費訂閱方案，藉此吸引更多用戶加入訂閱使用。

相比先前推出的YouTube Premium訂閱方案在歐洲地區是以每月11.99歐元計費，此次悄悄測試的YouTube Premium Lite每月訂閱費用僅為6.99歐元，幾乎僅以接近過半價格即可使用。

不過，既然定位在Lite方案，相比標準方案除了同樣移除廣告內容，但未提供額外的離線下載觀看、綁定YouTube Music服務，以及背景播放功能。

目前YouTube Premium Lite訂閱方案已經在比利時、丹麥、芬蘭、盧森堡、荷蘭、挪威及瑞典等地區推出，將鎖定更多以YouTube內容觀看為主的使用需求，其中包含更多透過連網電視、平板裝置等觀看模式，希望藉此吸引更多人加入訂閱。

為了確保YouTube營收維持正向成長，Google目前也嘗試各種增加營收方式，除了訂閱使用方案，更包含透過與網紅、直播主、創作者等合作，例如近期推出的YouTube Shorts便希望更多創作者透過此項服務加深與粉絲互動，進而增加更多營收機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》