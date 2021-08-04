快訊

譴責精神鴉片？中國鎮壓「打電動」遊戲業崩跌

雙颱共舞？ 盧碧颱風最快今上午生成 恐海陸警齊發

同樣無廣告、訂閱價格更低 Google悄悄測試YouTube Premium Lite方案

聯合新聞網 / 楊又肇

Google近期悄悄地在歐洲境內測試名為YouTube Premium Lite的低資費訂閱方案，藉此吸引更多用戶加入訂閱使用。

相比先前推出的YouTube Premium訂閱方案在歐洲地區是以每月11.99歐元計費，此次悄悄測試的YouTube Premium Lite每月訂閱費用僅為6.99歐元，幾乎僅以接近過半價格即可使用。

不過，既然定位在Lite方案，相比標準方案除了同樣移除廣告內容，但未提供額外的離線下載觀看、綁定YouTube Music服務，以及背景播放功能。

目前YouTube Premium Lite訂閱方案已經在比利時、丹麥、芬蘭、盧森堡、荷蘭、挪威及瑞典等地區推出，將鎖定更多以YouTube內容觀看為主的使用需求，其中包含更多透過連網電視、平板裝置等觀看模式，希望藉此吸引更多人加入訂閱。

為了確保YouTube營收維持正向成長，Google目前也嘗試各種增加營收方式，除了訂閱使用方案，更包含透過與網紅、直播主、創作者等合作，例如近期推出的YouTube Shorts便希望更多創作者透過此項服務加深與粉絲互動，進而增加更多營收機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTube Google

延伸閱讀

Hami Video看東奧直播退租教學 避免忘記退訂被自動續約扣款

快刪除！Google Play有11款App盜用信用卡 已下載3萬次

網購搜尋功能太爛？「放棄搜尋」每年損失3000億美金 Google提供客製化服務

舊版Android用戶注意！9/27起無法再以Google帳號登入App 解法曝光

相關新聞

同樣無廣告、訂閱價格更低 Google悄悄測試YouTube Premium Lite方案

Google近期悄悄地在歐洲境內測試名為YouTube Premium Lite的低資費訂閱方案，藉此吸引更多用戶加入訂閱使用。

Hami Video看東奧直播退租教學 避免忘記退訂被自動續約扣款

今年為了看 2020 東京奧運賽事直播，很多人應該都訂閱中華電信的 Hami Video 影音服務，因為有愛爾達頻道，其中運動館 99 元月租型方案剛好可以看完為期一個月奧運各項競技，對使用者來說真的非常划算，即使平常沒在看運動轉播，也能夠花小錢享受高畫質比賽現場實況轉播，更重要的是選擇合法訊號來源才能真正支持體育活動。

台灣再等等…美國Apple Store開放「App Clips」 可透過手機快速掃碼結帳

因應新型冠狀病毒疫情，蘋果在旗下直營門市Apple Store的調整效率其實相當高，除了在疫情較嚴峻情況下配合政府暫時關閉門市，在可以允許開門營業情況下也做好人流管制、確保安全距離，甚至讓消費者能以更簡單方式購物、送件維修。而在近期調整中，更透過App Clips方式，讓消費者能直接透過自己的手機快速掃碼結帳，無須等候店內服務人員協助，藉此加快消費流程，並且減少停留店內時間。

安卓手機、iPad都能用的Windows 365上線了 每月新台幣720元起跳

日前在Inspire 2021活動上揭曉透過Azure雲端平台運作的Windows 365服務，微軟終於確認完整訂閱方案與使用細節，分別推出企業版與商務版兩種訂閱方案，每月最低訂閱使用費為20美元，台灣地區訂閱價格則是從每月720美元價格起跳，至於可對應使用虛擬化硬體規格則從單組CPU、2GB記憶體與64GB儲存容量起跳，最高可對應8組CPU、32GB記憶體與512GB儲存容量。

蘋果 M1 MacBook 傳螢幕災情 開關筆電就噴1.5萬元維修費

根據外媒《9to5mac》報導，有多名用戶在網路上反映，蘋果M1版本MacBook有嚴重的螢幕問題，明明正常使用電腦卻突然出現螢幕裂痕，而官方維修大多認定是人為疏失，顧客必須自費近1.5萬元進行修復。

遠傳健康定位手表方案登場！可即時定位、跌倒偵測通知

遠傳電信即日起於全台實體與網路門市推出「遠傳健康定位手表方案」，搭配指定方案月付399元，「TCL健康智慧表」最低990...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。