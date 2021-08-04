安卓手機、iPad都能用的Windows 365上線了 每月新台幣720元起跳

日前在Inspire 2021活動上揭曉透過Azure雲端平台運作的Windows 365服務，微軟終於確認完整訂閱方案與使用細節，分別推出企業版與商務版兩種訂閱方案，每月最低訂閱使用費為20美元，台灣地區訂閱價格則是從每月720元價格起跳，至於可對應使用虛擬化硬體規格則從單組CPU、2GB記憶體與64GB儲存容量起跳，最高可對應8組CPU、32GB記憶體與512GB儲存容量。

雖然商務版與企業版最低方案相同，但前者必須搭配一定數量的Windows 10專業版實體設備安裝授權，進而獲得的額外訂閱Windows 365商務版服務折扣 (最多16%)，而企業版則可直接以最低訂閱方案價格使用。

同時，兩種版本使用特性也有明顯差異，例如企業版主要是針對大量彈性佈署需求設計，因此在整體功能上相對完整，讓企業能針對工作人員彈性調度，或是有臨時大量工作使用需求情況下訂閱使用，並且具備企業專網環境設定等特性。

至於商務版則是針對300人規模以下的中小型企業快速佈署工作環境，並且結合混合辦公的需求設計，因此在功能上相對簡潔，讓商務人士方便透過各類裝置連線工作。

微軟標榜兩款訂閱方案均可透過Microsoft 365啟動，並且能在30分鐘內完成佈署，並且對應鍵盤、滑鼠、觸控等操作方式，並且支援在Windows相容裝置、Android、Mac、iOS及iPadOS裝置、網頁，或是商店連網收銀設備上使用，但目前僅能在Windows相容裝置對應完整操作功能，並且支援最多16組螢幕輸出。

目前此項服務也已經在台灣地區啟用，最低訂閱價格為每月720元價格起跳，同樣區分商務版與企業版，藉此能針對佈署需求彈性選擇。目前兩種版本均提供2個月試用服務，讓企業行號可以測試體驗此項服務是否符合工作環境佈署需求。

而依照先前說明，Windows 365成為Microsoft 365其中一項服務，但與先前結合Azure雲端應用的Windows Virtual Desktop服務運作模式不同，Windows 365將會透過微軟雲端服務當作運算平台，藉由加密串流方式，讓使用者能透過手上裝置或公司電腦連接就能使用。

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