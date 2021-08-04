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蘋果新款Magic Keyboard開放單買 含Touch ID功能版本售價4290元起

聯合新聞網 / 楊又肇

今年隨著搭載M1處理器的新款iMac一同更新，並且加入增加表情符號、Spotlight、聽寫、勿擾與快速上鎖按鍵，並且未提供獨立數字鍵的版本，以及將鎖定按鍵改為Touch ID功能的版本，另外也包含在Touch ID功能版本加上獨立數字鍵的三款Magic Keyboard，目前已經隨著新款Magic Trackpad及Magic Mouse一同開放單獨銷售，無須搭配新款iMac一起購買。

不過，很多人可能認為可以依照個人需求選擇不同配色，但可惜蘋果目前僅提供銀色選項，就連過去曾配合iMac Pro提供單獨銷售的太空灰配色，也未出現在此次加上獨立數字鍵版本的Magic Keyboard購買選項內。

如果要擁有不同配色的Magic Keyboard、Magic Trackpad及Magic Mouse，目前看起來僅能搭配選購iMac

因此整體來看，有比較多變化的反而是Magic Keyboard，包含Magic Trackpad及Magic Mouse設計基本上與先前推出款式相同，就連Magic Mouse的充電設計也依然位於滑鼠正下方，亦即當Magic Mouse透過Lightning連接線充電時，依然無法同時使用。

建議售價方面，不含Touch ID功能的新款Magic Keyboard建議售價為新台幣2790元，包含Touch ID功能版本建議售價則是新台幣4290元，而同時包含Touch ID功能與右側獨立數字鍵的版本，建議售價則是新台幣5290元，三款鍵盤都能選擇中文拼音、中文注音、日文、韓文與美式英文五種語言版本。

另外，新款Magic Trackpad建議售價為新台幣3790元，新款Magic Mouse建議售價則是新台幣2290元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

鍵盤 蘋果 Touch ID

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