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Hami Video看東奧直播退租教學 避免忘記退訂被自動續約扣款

聯合新聞網 / 免費資源網路社群

今年為了看 2020 東京奧運賽事直播，很多人應該都訂閱中華電信的 Hami Video 影音服務，因為有愛爾達頻道，其中運動館 99 元月租型方案剛好可以看完為期一個月奧運各項競技，對使用者來說真的非常划算，即使平常沒在看運動轉播，也能夠花小錢享受高畫質比賽現場實況轉播，更重要的是選擇合法訊號來源才能真正支持體育活動。

如果你平常已經使用其他的影音串流平台、MOD 或第四台，不一定需要 Hami Video 服務，那麼記得要手動「取消訂閱」，否則會依照使用者訂閱方案每個月自動續費，即使沒看也會扣錢，相信大家對於訂閱模式應該都不陌生。

以往在 FOX+ 訂閱經驗不太好，因為很多國內平台不開放讓用戶「自行退訂」，必須要撥打電話給客服中心才能取消訂閱，多了一個步驟看似是避免使用者濫用，實際來說則是提高退訂難度，也因此現在在訂閱服務前都要注意看看能不能很方便退掉。

還好 Hami Video 沒有讓使用者太為難，無論是在官網或使用應用程式訂閱，都能回到訂閱方案管理頁面，將訂閱項目退訂取消，要注意的是「如果是經由中華電信門市或是數位門市訂閱的話不提供線上退租，不續租需要至門市辦理」。

若是擔心會忘記退訂、下個月被自動扣款的話可以提早退掉，退租後依然可以把剩下時間看完。

HamiVideo

https://hamivideo.hinet.net/index.do

使用教學

STEP 1

如果你是透過 iOS 或 Android App 訂閱 Hami Video，可以打開手機 App 點選左上角選單，然後點選最上方的「更多影音方案」選項。

STEP 2

接著找到你有訂閱的月租方案，舉例來說，運動館 VIP 會顯示為「可收視」，點選右下角「退租」按鈕，跳出詢問訊息是否要退租某個項目，點選「確認」完成退訂。

STEP 3

退租後就會顯示「授權結束時間」，也可依此判斷該方案會不會自動續租，在授權時間結束前使用者都還是可以正常收看方案提供的頻道項目。

STEP 4

除了在應用程式上面取消退訂，打開 Hami Video 網站、登入後點選右上角選單，一樣會有「更多影音方案」功能可以管理訂閱項目。

操作方式和手機應用程式一樣，點選「退租」取消訂閱，判斷是否已取消、避免被自動續費可以看有沒有顯示授權結束的日期時間，在到期之前都能繼續收看。

值得一試的三個理由：

1.Hami Video 平價月租方案，可收看奧運賽事、愛爾達等頻道

2.需要手動退租，否則下個月會依原方案自動續費

3.透過 iOS、Android 應用程式或 Hami Video 網站都能退訂

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

東京奧運 直播 體育 串流影音

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