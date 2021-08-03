快訊

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Apple Watch Series 7提前現身！最快九月發布

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

根據《愛瘋日報》最新報導，美國 Apple 公司已經向歐亞經濟委員會 (EEC) 註冊了六個新的 Apple Watch 型號，這些很可能是定於下個月發布的新 Apple Watch S7 系列型號。所有這些都是以前未出現過的型號標識符，表明它們是即將到來的新設備。

蘋果註冊Apple Watch新型號

蘋果剛剛在歐亞經濟委員會註冊了 watchOS 8 下的新手錶型號，包括 A2473、A2474、A2475、A2476、A2477 和 A2478。這些可能是新的 Apple Watch Series 7 型號，運行 watchOS 8 系統。

蘋果公司正在開發新的 Apple Watch Series 7 型號，它可能具有 Apple Watch 幾年來第一次重大的重新設計，邊框更薄，顯示技術更新。我們還期待著一個更小的 S7 晶片，而且總是有可能出現新的健康功能。

Apple Watch S7出現在監管文件

蘋果被要求向歐亞經濟委員會公佈所有具有加密和/或加密工具的產品，這就是為什麼這些文件在秋季產品發布之前突然出現的原因。

蘋果公司定期在 ECC 註冊新的 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac，這些未發布的產品備案與未來的設備發布相對應。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Watch watchOS

延伸閱讀

蘋果明年推出的Mac Pro體型將更小 仍提供Intel處理器版本

想等蘋果折疊機？至少再2年 但AirPods耳機今秋將改款

蘋果急釋出iOS 14.7.1 修復零日漏洞、Apple Watch解鎖災情

蘋果又降速！更新iOS14.6後「這四款iPhone」變慢了

相關新聞

Hami Video看東奧直播退租教學 避免忘記退訂被自動續約扣款

今年為了看 2020 東京奧運賽事直播，很多人應該都訂閱中華電信的 Hami Video 影音服務，因為有愛爾達頻道，其中運動館 99 元月租型方案剛好可以看完為期一個月奧運各項競技，對使用者來說真的非常划算，即使平常沒在看運動轉播，也能夠花小錢享受高畫質比賽現場實況轉播，更重要的是選擇合法訊號來源才能真正支持體育活動。

蘋果 M1 MacBook 傳螢幕災情 開關筆電就噴1.5萬元維修費

根據外媒《9to5mac》報導，有多名用戶在網路上反映，蘋果M1版本MacBook有嚴重的螢幕問題，明明正常使用電腦卻突然出現螢幕裂痕，而官方維修大多認定是人為疏失，顧客必須自費近1.5萬元進行修復。

Apple Watch Series 7提前現身！最快九月發布

美國 Apple 公司已經向歐亞經濟委員會 (EEC) 註冊了六個新的 Apple Watch 型號，這些很可能是定於下個月發布的新 Apple Watch S7 系列型號。所有這些都是以前未出現過的型號標識符，表明它們是即將到來的新設備。

華碩稱霸上半年台灣電競筆電市場 市占近4成

研調機構最新統計，2021上半年台灣電競筆電市場由華碩（2357）稱霸，市佔近4成居冠，與競爭者拉開超過13%差距，累計...

威剛於今日發表 推出雙規介面M.2固態硬碟外接盒

全球記憶體品牌大廠威剛科技（3260）於今（3）日發表支援 PCIe與SATA 雙介面規格的EC700G M.2固態硬碟...

蘋果明年推出的Mac Pro體型將更小 仍提供Intel處理器版本

彭博新聞記者Mark Gurman稍早透過其Power On節目內容表示，除了今年下半年即將更新MacBook Pro系列機種，蘋果準備從2022年讓所有Mac產品線機種全數換上以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，包含設定更高運算效能的Mac Pro，以及鎖定更高運算效能的新款Mac mini。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。