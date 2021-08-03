Apple Watch Series 7提前現身！最快九月發布

根據《愛瘋日報》最新報導，美國 Apple 公司已經向歐亞經濟委員會 (EEC) 註冊了六個新的 Apple Watch 型號，這些很可能是定於下個月發布的新 Apple Watch S7 系列型號。所有這些都是以前未出現過的型號標識符，表明它們是即將到來的新設備。

蘋果註冊Apple Watch新型號

蘋果剛剛在歐亞經濟委員會註冊了 watchOS 8 下的新手錶型號，包括 A2473、A2474、A2475、A2476、A2477 和 A2478。這些可能是新的 Apple Watch Series 7 型號，運行 watchOS 8 系統。

蘋果公司正在開發新的 Apple Watch Series 7 型號，它可能具有 Apple Watch 幾年來第一次重大的重新設計，邊框更薄，顯示技術更新。我們還期待著一個更小的 S7 晶片，而且總是有可能出現新的健康功能。

Apple Watch S7出現在監管文件

蘋果被要求向歐亞經濟委員會公佈所有具有加密和/或加密工具的產品，這就是為什麼這些文件在秋季產品發布之前突然出現的原因。

蘋果公司定期在 ECC 註冊新的 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac，這些未發布的產品備案與未來的設備發布相對應。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》