IKEA推出與家具結合的空氣清淨器 可透過配件變成智慧家電

IKEA在近幾年中陸續跨足智慧家電產品，除了先前推出多款支援HomeKit連網家電，更將藍牙喇叭與家電設計結合，甚至也跨入電競市場發展，稍早更宣布進軍空氣清淨機市場，同樣也採取與家具融合的設計。

此次推出名為Starkvind的系列產品，主打將空氣清淨機與家具結合概念，其中提供與小型邊桌結合款式，以及單獨使用款式，甚至也能透過額外配件讓使用者能透過手機App連動。

而功能方面，兩款空氣清淨機均提供過濾灰塵、頭髮等空氣懸浮物的濾網，以及標榜能攔截高達99.5%比例、小於2.5微米大小的粉塵，以及可吸收甲醛與異味的濾網，但並未像市售空氣清淨機標榜顯著的環境感應功能，以及空氣濾淨效果。至於空氣輸出部分則可透過5節可調風速傳送到室內角落，或是透過空氣微塵狀態自動調節風速自動調整。

另外，IKEA標榜兩款空氣清淨機也能結合智慧連網功能，搭配TRÅDFRI智慧家庭控制器配件的話，即可透過手機App進行操作，並且讀取空氣品質等數據，同時也能透過App規劃加強清淨空氣時間。

至於售價部分，可單獨使用的Starkvind將以129美元價格銷售，將提供黑、白兩款配色，與小型邊桌結合的款式售價則是189美元，提供淺木色與深木色兩種選項，而TRÅDFRI智慧家庭控制器配件則是35美元。上市時間部分，Starkvind系列空氣清淨器將會在今年10月上市，不確定其他地區市場是否也會跟進推出。

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