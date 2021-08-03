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iCHEF宣布與foodpanda服務串接 成為第一家串接多平台外送服務的餐飲系統

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布串接Uber EATS外送數據，並且透過0元月費方案吸引夜市、路邊攤餐飲業者使用後，iCHEF今日 (8/2)宣布與foodpanda完成跨國系統整合，藉此讓iCHEF位於台灣、香港、新加坡、馬來西亞，總計約9000間餐飲業者免費升級全通路管理系統，並且能透過iCHEF POS系統即可快速管理多個外送平台服務。

結合先前已經合作串接數據，iCHEF表示已經成為第一個完成串接Facebook、Google、LINE、Grab、UberEats，以及此次加入合作的foodpanda在內餐飲外送平台，並且讓餐飲業者更容易管理餐飲銷售數據的服務平台業者。

同時，iCHEF也說明此次也針對平台菜單整合系統升級，讓業者能直接透過iCHEF POS系統後台建立專屬外送平台的菜單，並且能快速將更新內容同步至使用者所見頁面，無須再繁複透過合作外送平台業者審核流程即可上架。

而針對不同時段用餐需求，iCHEF此次更新也開放合作業者可設定最多三組菜單組合，讓使用者能在不同時段選擇不一樣的餐點內容，藉此吸引更多使用者點餐消費。

至於因應疫情影響而大幅增加的外帶外送需求，iCHEF也針對不同外送平台、LINE線上點餐等管道提供自動彙整功能，讓餐飲業者能更容易依照不同訂單需求製作餐飲，同時也能自動印出訂單或用於餐點的貼紙，並且自動開出發票，讓餐飲業者工作流程度提升。

另外，針對提供會員集點服務的店家需求，除了透過先前宣布整合的Facebook點數功能，新版iCHEF POS也加入可在外送、外帶收據上列印集點QR Code功能，讓使用者取餐享用後，即可透過掃描QR Code累積點數。

其他部分，則包含持續強化後台數據報表功能，並且將品項、口味、與訂單時間同步納入分析，至於先前推出的0元方案，則是針對此波疫情影響，開放在疫情三級警戒期間至7月26日為止，營業額小於20萬元，或是新加入的餐廳提供免收取開通設定費，同時店家可透過自己的iPad免費使用iCHEF POS系統，目前已有超過1000間餐廳申請使用，並且包含iCHEF外帶整合功能升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐飲業 疫情 foodpanda

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