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蘋果明年推出的Mac Pro體型將更小 仍提供Intel處理器版本

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman稍早透過其Power On節目內容表示，除了今年下半年即將更新MacBook Pro系列機種，蘋果準備從2022年讓所有Mac產品線機種全數換上以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，包含設定更高運算效能的Mac Pro，以及鎖定更高運算效能的新款Mac mini。

去年宣布推出自有Apple Silicon處理器時，蘋果就說明將以2年時間讓旗下所有Mac產品線機種全數換成Arm架構設計，藉此對應更低耗電、更高運算效能，同時也能在產品設計有更高自主權，並且擺脫仰賴Intel處理器情況。

而在去年宣布推出新款13.3吋MacBook Pro，以及新款acBook Air與Mac mini後，蘋果在今年春季新品發表會上揭曉換上Apple Silicon處理器，同時全面更換外觀設計，相較舊款機種更為輕薄。

至於今年下年時，蘋果預期會宣布推出新款高階運算效能定位的MacBook Pro機種，其中包含更新款16吋版本，以及新增加的14吋版本，其中更傳出將取消現有Touch Bar觸控條設計，並且加回HDMI輸出與MagSafe磁吸充電介面，相比先前推出機種均採用M1處理器規格，新款MacBook Pro則將搭載運算效能更高的M1X處理器。

依照Mark Gurman表示，蘋果將會在明年推出採用Apple Silicon處理器設計的新款Mac Pro，將讓機身縮減為目前一半以下，但整體設計語言將維持與目前機種相同。另外，蘋果也計畫讓已經換上M1處理器的13.3吋MacBook Pro、MacBook Air更新硬體規格，並且採用全新外觀設計，但不確定是否比照新款iMac加入多彩配色選項。

不過，蘋果在此段時間內更新機種依然會提供Intel處理器規格版本，以利使用者有更多時間準備將設備及軟體服務過渡至Arm架構環境，因此在今年下半年與明年更新機種仍然維持提供兩種規格處理器選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Pro Intel 處理器

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