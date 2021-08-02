蘋果 M1 MacBook 傳螢幕災情 開關筆電就噴1.5萬元維修費

根據外媒《9to5mac》報導，有多名用戶在網路上反映，蘋果M1版本MacBook有嚴重的螢幕問題，明明正常使用電腦卻突然出現螢幕裂痕，而官方維修大多認定是人為疏失，顧客必須自費近1.5萬元進行修復。

在蘋果官方論壇、Reddit網路論壇皆有用戶反映，某天打開MacBook時卻發現螢幕裂痕，但期間都正常使用、沒有碰撞。一名網友指出，睡前把電腦放在桌上，隔天打開右側突然多出2道裂痕，影響螢幕使用，聯繫蘋果客服後卻被告知，螢幕並不包含在保固裡，且裂痕可能是網友在鍵盤、螢幕之間有食物碎屑造成，但他表示桌上沒有任何類似造成毀損的東西，直言太荒謬了。

另有網友表示，4 個月前購買M1版本MacBook Air，妻子在使用電腦觀看Netflix時挪動螢幕角度，卻發現左側出現不規則形狀的區塊裂痕，聯繫客服之後，報告之同樣不在保固範圍、得支付725澳幣（約14,900元）維修，也同樣被克服認為是對電腦施加壓力導致，但他強調妻子僅是調整角度，沒有做其餘操作螢幕就故障了。另有人分享，他帶狗狗出門散步，回來打開電腦就出現裂痕，因不在家完全無法判斷事故原因。

《9to5mac》指出，任何筆電在闔上時，若在螢幕與鍵盤之間，有任何細小碎屑皆可能造成螢幕毀損，另外這次事件似乎發生在用戶關閉、開啟螢幕的過程中，有人推測是MacBook的螢幕框架太脆弱，無法承受關閉時的扭力，但蘋果官方尚未做出回應，目前問題主要出現在M1版本的MacBook Air、MacBook Pro。