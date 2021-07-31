AMD Radeon RX6600 XT顯示卡售價曝光 劍指NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD稍早宣布推出新款採用RDNA2顯示架構打造的Radeon RX6600 XT顯示卡，定位在對應1080P等級的影音處理與遊玩使用需求，預計成為售價低於400美元以下的入門等級顯示卡。

以定位來看，Radeon RX6600 XT顯示卡將比先前推出的Radeon RX6700 XT鎖定更親民價位，預計對比競爭對手NVIDIA日前推出的GeForce RTX 3060顯示卡，並且標榜能在fps顯示效能提升15%，在1080P解析度下能維持穩定60fps穩定顯示效果。

規格部分，Radeon RX6600 XT顯示卡採32組CU，基本運作時脈為2359MHz，超頻後的運作時脈可達2589MHz，並且配置32MBInfinity Cache快取設計，顯示記憶體則配置8GB GDDR6規格，而熱設計功耗則為160W。

基於RDNA2顯示架構設計，功能部分則分別支援以硬體為基礎的即時光影追跡效果，以及包含Fidelity FX、Smart Cache、Radeon Anti-Lag、Radeon Boost等，並且相容微軟DirectX 12 Ultimate，強調能發揮完整的遊戲體驗，以及影音應用加速效果。

售價方面，Radeon RX6600 XT顯示卡將從379美元起跳價格銷售，預計從8月11日起透過華碩、微星、技嘉等板卡業者推出OEM設計版本。

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