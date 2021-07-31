Intel特規版第11代Core H45系列行動處理器的Beast Canyon NUC將在第三季推出

今年在Computex 2021期間預告推出搭載代號Tiger Lake、第11代Core H45系列行動處理器，並且以Beast Canyon為稱的NUC 11 Extreme Kit，確定會在今年第三季推出。

相較過往的NUC設計，Beast Canyon採用8公升機身設計，並且可放置獨立顯示卡，處理器則可選擇Core i9-11900KB或Core i7-11700B，並且以模組卡形式組裝，另外更可安裝標準桌機顯示卡，其中最長可對應30公分長度與3組PCIe擴充槽寬度的顯示卡，正面代表性的骷顱頭標誌也具備RGB顯示效果。

以規格來看，雖然Intel說明Beast Canyon採用代號Tiger Lake的第11代Core H45系列行動處理器，但實際上熱設計功耗從45W提升至65W，因此可視為特殊版本設計。而使用者可以自行透過雙通道插槽擴充記憶體容量，最高可支援64GB DDR4記憶體規格，另外則可對應最多4組M.2 PCIe Gen4 x4插槽擴充SSD。

連接埠則提供2組Thunderbolt 4、6組USB 3.1 Gen 2 Type-A，以及2組USB 3.2 Gen 2 Type-c，另外也提供對應SDXC UHS-II規格的讀卡機，以及一組用於影像輸出的USB 2.0b，網路部分則對應Intel Wi-Fi 6E，以及1組2.5-gigabit的有線網路孔。

至於電源供應器則採650W設計，並且符合80+金牌規格，分別可輸出兩組6+2 Pin、總計350W的PCIe電力輸出，因此可對應完整桌機顯示卡運作效能。

Intel計畫在今年第三季推出此款NUC，建議售價則依照處理器規格分別以1350美元與1150美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》