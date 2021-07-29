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OPPO Watch 2可待機可達4天 充電10分鐘即可對應全天電量

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告後，OPPO正式揭曉旗下第二款智慧手錶，並且確定以OPPO Watch 2為稱，其中更標榜最長可達4天的待機使用時間。

依照OPPO說明，之所以能讓智慧手錶待機使用時間長達4天，相比市面多數智慧手錶最多約達2天的電力續航表現明顯更久，原因在於同時搭載Qualcomm snapdragon Wear 4100處理器，以及Ambiq的Apollo4的低耗電處理器，藉此可在Android作業系統及RTOS作業系統之間切換使用。

其中，當平常配戴情況下即可透過Apollo4處理器對應一般功能使用，只有在開啟App時才會切換至Android作業系統，因此相比先前推出僅採用Qualcomm處理器與Android作業系統的第一款智慧手錶，明顯可讓待機使用時間拉長兩倍。若切換至輕量使用模式，OPPO更標榜能使智慧手錶待機使用時間增加至16天之久，期間依然可以使用手錶基本時間觀看，量測運動數據，並且顯示即時通知內容，以及可用於健康量測。

與先前手錶一樣，OPPO Watch 2也支援vooc閃充技術，標榜可在10分鐘充電時間充入可使用一天左右的電量。

尺寸方面，OPPO Watch 2提供42mm與46mm兩種尺寸，此次錶身更採用扣式固定錶帶設計，提供矽膠錶帶與小牛皮錶帶設計，而錶身則對應5ATM防水，內建GPS與eSIM功能，本身同樣支援各類運動模式數據量測，並且支援自動識別跑步、健走、戶外騎行、游泳、橢圓機、划船機六種運動，同時支援紀錄的運動模式更超過100種。

身體監測部分，OPPO Watch 2也能用於量測心率、血氧、睡眠品質，更可評估睡眠時的呼吸終止症，另外也會在外出時紀錄即時心率與熱量損耗，甚至也提供跌倒提示功能。

而OPPO Watch 2有個較特別的功能，就是增加可在使用手機由玩遊戲時，能將所有手機通知移轉到手錶上，避免在手機螢幕上造成干擾，甚至在特定遊戲中還會有連動提醒功能。另外，針對學生使用需求，OPPO Watch 2更加入課堂模式，讓使用者在上課時可以關閉不必要的推播訊息干擾，甚至也能透過手錶查詢單字。

OPPO Watch 2將以人民幣1299元起跳，目前已經在中國市場預購，將會在8月6日正式上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 OPPO 智慧手錶

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