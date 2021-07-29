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透明風格真無線耳機Nothing ear (1)終於揭曉 7月31日開放限量銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing推出，並且在日前持續預告的新款真無線耳機Nothing ear (1)，終於在稍早於英國地區正式揭曉。

如同先前透露將採用透明材質設計，Nothing ear (1)採用有點復古，卻又帶點科技味道的設計，搭配透明材質與點陣文字綴飾設計，讓此款真無線耳機與其他同性質產品有明顯風格差異。

而耳機本體還是以白色為基礎，並且採11.6mm動圈單體設計，並且由Teenage Engineering協助設計、調音，一樣搭載主動降噪功能，耳機則是透過側面觸控方式進行操作，同時也會自動識別耳機是否處於被配戴狀態，進而控制聲音播放及暫停。

充電部分，Nothing ear (1)耳機本身同樣以Qi無線充電補充電力，並且支援10分鐘內即可充入1小時左右使用電力，在開啟主動降噪功能會有4小時左右電力續航表現，透過收納盒補充電量則可對應24小時續航時間，若關閉主動降噪功能的話，則可讓最長使用時間延伸至34小時。

Nothing ear (1)分別可對應iOS與Android裝置使用，並且支援IPX4等級防水，以及支援尋找耳機功能與EQ音場調整功能。

建議售價則是99英鎊，預計會在7月31日開放限量銷售，並且在8月17日以後開放Nothing線上通路，以及合作通路銷售，預計會在全球45個國家地區上市銷售，其中也包含香港市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 無線充電 耳機

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