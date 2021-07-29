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模擬真人手勁擦拭力道 LG在台推出CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人
LG宣布在台推出CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人，其中標榜可透過內建300毫升水箱設計對應60分鐘不間斷清潔地板，同時也能透過模擬真人手勁力道，藉此讓地板能被乾淨擦拭。
依照說明，CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人可模擬約兩公斤左右的真人手勁，搭配雙感測器對應精準方位識別效果，更能避免碰撞，同時運作時的聲噪也僅有44分貝，因此能在家安靜清理地板。
而透過模擬人手旋轉打蠟方式拖地，將更容易清理地板上的食物殘渣、醬汁及飲料，或是門口污泥，同時也能避免造成磁磚、木質地板損傷，搭配酒精或消毒水更能進一步確保地面殺菌清潔效果。
同時，透過內建影像感測器與距離感測器，以及6組ToF雷射感應器與防撞感測器，將能讓CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人輕易閃過家中家具等障礙物，並且透過分析70萬張鏡頭所拍攝照片進行室內空間識別，藉此規劃最佳清潔路線與清理範圍，另外更可透過細緻、Z字型、螺旋定點及手動等四種拖地模式對應不同地板清潔效果。
透過ThinQ App與Wi-Fi無線網路連接，即可即時確認CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人當前電力與運作狀態，並且能透過手動方式設定預約清掃、啟動拖地清潔、選擇模式、控制水量等。
另外，因為本身搭載鏡頭與連網功能，因此CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人也能對應居家監控與防盜功能，並且能透過鏡頭自動拍攝5張照片紀錄，同時也會通知使用者家中有動靜，讓使用者能透過ThinQ App進行確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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